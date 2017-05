Muere Keith Mitchell, batería de Mazzy Star

Keith Mitchell, batería de Mazzy Star, ha muerto, confirma Pitchfork. No se ha revelado causa por el momento. Mitchell tocó la batería en todos los discos de Mazzy Star, lo que incluye su gran clásico ‘Fade Into You’, de 1993.

Hope Sandoval y David Roback, integrantes de Mazzy Star, han lamentado el fallecimiento de Mitchell en Facebook, donde han escrito: “Nuestros corazones están rotos. Hemos perdido a nuestro querido Keith Mitchell, un batería enormemente talentoso con el que tuvimos el privilegio de trabajar durante muchos años. Mitchell vivirá en nuestros corazones para siempre. Te echaremos de menos, grandullón”.

Mitchell tocó para David Roback en Opal junto a la cantante Kendra Davis. A través de esta formación, el grupo publicó varios EPs y un disco en 1987, ‘Happy Nightmare Baby’. Davis luego abandonó la formación y fue sustituida por Hope Sandoval, tras lo cual nació Mazzy Star. Antes, Mitchell había tocado en Monitor y Green On Red.

Mazzy Star publicó disco en 2013, ‘Seasons of Your Day‘, que llegó 17 años después del anterior. El grupo de dream pop es uno de los más queridos de los 90 gracias a canciones como ‘Fade Into You’, ‘Into Dust’ o ‘Halah’ y su influencia puede percibirse en discos de Beach House o Lana Del Rey.