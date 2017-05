No cabe ni un cantante melódico más en la versión 2017 de ‘Y, ¿si fuera ella?’ de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz está en plena promoción del macroevento organizado para el próximo día 24 de junio en el Estadio Vicente Calderón (el último concierto que se celebrará en él, antes de su demolición) con el que celebrará el 20 aniversario de ‘Más’, el álbum más vendedor de un artista español en nuestro país, del que ya hablamos hace semanas. ‘Más es más’ (no, Fangoria no tienen en principio nada que ver en esto) es un concierto en el que el madrileño reinterpretará al completo dicho disco –en compañía de la banda que le acompañó en su gira de entonces– y del que se han vendido todas las entradas en un tiempo récord. No sufráis si os quedasteis sin, porque también se retransmitirá en streaming a través de su web a cambio de 4,99 €.

Junto a él, en este evento, aparecerá una buena recua de artistas próximos a su estilo. Como si necesitáramos pistas de quiénes serán, Ale ha presentado hoy en rueda de prensa parte de una nueva versión del hit ‘Y, ¿si fuera ella?’, en el que hay tantos invitados que casi no tocan ni a una frase entera cada uno: Pablo Alborán, David Bisbal, Shakira, Juanes, Malú, Antonio Orozco, India Martínez, Antonio Carmona, Pablo López, Laura Pausini, Niña Pastori, Rozalén y así hasta 17. Solo falta el colaborador oficial del universo conocido, Justin Bieber. Un tema que, todo hay que decirlo, tiene carácter benéfico: todos los beneficios generados por él (se pone a la venta este mismo viernes) irán destinados a Save The Children, ONG con la que Sanz colabora desde hace tiempo, para una campaña contra la desnutrición en África.

El tema ha sido avanzado hace pocas horas por Los 40 en exclusiva, y en su web podemos ver un fragmento de su vídeo, en el que podemos ver a niños haciendo el papel de cada uno de los cantantes invitados del tema. ¿Qué pasa con el resto del vídeo? Pues nos jugamos algo a que esta noche podremos verlo íntegramente en la visita a El Hormiguero 3.0 que Alejandro nos brindará. Allí, si le dejan las ganas de Pablo Motos por hacérselo pasar “bien” a sus invitados, Sanz dará más detalles de este auto-homenaje, mientras luce su supuestamente envidiable moreno-Príncipe-de-Bel-Air y vuelve a hacer bandera contra de la reventa de entradas.