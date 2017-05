Portadón para ‘Marcianos Ye-Yés’ de Nancys Rubias, que versionan a Baccara

Como ya sabíamos, el nuevo disco de Nancys Rubias se titula ‘Marcianos Ye-Yés’ y llega a todas las tiendas, físicas y digitales, el próximo día 9 de junio. Tras anunciarse el lanzamiento semanas atrás con el tema que da nombre al álbum, una canción escrita y producida por Guille Milkyway (La Casa Azul), el cuarteto de punk, pop, glam y electrónica ha puesto en marcha la preventa del disco en iTunes, ofreciendo algunos detalles de este lanzamiento y otra de sus canciones.

La más llamativa de estas novedades es sin duda su portada, obra del artista Juan Gatti, en la que podemos ver a las cuatro Nancys con un aspecto totalmente diferente al que nos tienen acostumbrados: vestidos con atuendos que mezclan la estética hippie, la glam y la disco, Juanpe, Miguel y Marta están irreconocibles. Mario, no tanto. El disco parece que, como el de Lorde, será breve: contiene 9 canciones, de las cuales tres (incluyendo el primer single) están compuestas y escritas por Milkyway.

Como decíamos, con el inicio de la preventa han presentado otra de esos 9 cortes. Se trata de ‘Yo sí bailo’, que no es otra cosa que una versión del célebre himno disco ‘Yes Sir, I Can Boogie’ de Baccara. Una adaptación más punchy-punchy, aliñada con guitarrazos rockeros, y letra en castellano: “Baccara no nos son ajenas, nos parecen buenísimas, con canciones perfectas. En realidad es una versión de una versión anterior que hicieron Sala & The Strange. Nosotros la hemos hecho un poco en clave Sigue Sigue Sputnick, rock ramoniano con producción electrónica. Nacho nos ha escrito una adaptación maravillosa como de alternadora que dice “yo bailo, samba, tango y rock & roll”. Al final hacemos versiones de versiones, fíjate tú lo marcianas que somos”, reconoce el grupo.

Tracklist de ‘Marcianos Ye-Yés’:

1. Alfabeto Nancy

2. Marcianos Ye-Yes

3. Llámame Poupèe

4. Son Urracas

5. A Mi No Me La Das

6. Submarinos Y Sirenas

7. Trabajando En La Sana

8. La Filosofía Pipa

9. Yo Si Bailo