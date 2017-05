Ready for the Weekend: Katy Perry, Selena Gomez, Camila Cabello, !!!, Russian Red, Snoop Dogg…

Divas pop vs indie rock: más que nunca, esta semana se enfrentan ambas facciones (compatibles, por otro lado) en nuestra playlist de lanzamientos discográficos. Entre las primeras, Katy Perry (que además de tres remixes de ‘Bon Appétit’ –destacamos el del trío MUNA–, ha lanzado ‘Swish Swish’ junto a Nicki Minaj), Selena Gomez con su comeback propiamente dicho, Iggy Azalea, Lana del Rey (su canción “paz en el mundo”) y Camila Cabello, que publica su primer single solo tras su salida de Fifth Harmony.

Y entre los segundos, tenemos los nuevos discos de Wavves y The Mountain Goats, además de adelantos de los próximos de Grizzly Bear, Broken Social Scene (de nuevo, con voz de Feist), The Pains of Being Pure At Heart, Mogwai, Mi Capitán (adelanto de su segundo disco), Royal Blood o Muse (aunque lo de estos tira más a ópera-rock). Por supuesto, entre ambas facciones, e incluso más allá de ellas, hay muchas más cosas.

Hoy se lanzan los nuevos álbumes de !!!, Aldous Harding, Russian Red (en realidad ‘Karaoke’ está disponible desde mediados de semana), Snoop Dogg, Land of Talk, Pumarosa, BMX Bandits, Cheetah Brava, Erasure, Museless, One Path o Linkin Park, además de un EP de Danny L Harle, perteneciente al colectivo PC Music, otro de Shinova, con invitados como Depedro o Rozalén, y el estreno de una nueva serie de 7” del sello Jabalina, que se abre con un disco de espiritusanto. También en los últimos días se ha lanzado ‘Inercia, el párpado del puercoespín’, disco homenaje a Lagartija Nick que cuenta con la participación de Amaral, León Benavente o Triángulo de Amor Bizarro, entre otros.

Además, hay varios avances de álbumes que están al caer, como los de Phoenix, Haerts, Mura Masa, Vince Staples, RAC (adelanta un single con Rivers Cuomo de Weezer), Nancys Rubias, Dolo (ex Pastora), Bebe Rexha, Oh Wonder o Cycle (anunciado para el próximo otoño). Entre los singles sueltos que podemos disfrutar tenemos la nueva versión de ‘Biking’ de Frank Ocean, un remix de un tema del debut de Francis And The Light regrabada junto a Chance The Rapper, la preciosa nueva canción del cantautor británico Nick Mulvey, la rapera Somadamantina, Modelo de Respuesta Polar (dos descartes de su último disco), el primer tema original de los DJs y productores ELYELLA, más Liam Payne (ex-1D), Bebe, Solo Astra, Bryce Fox, el productor de EDM Robin Schulz apoyado por James Blunt, y una curiosidad de Danger Mouse, junto a nada menos que Run The Jewels y Big Boi, para la BSO de la película ‘Baby Driver’. Y cerramos con la regrabación coral y solidaria de ’Y, ¿si fuera ella?’ de Alejandro Sanz y amigos. Va por Save The Children.