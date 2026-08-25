El título del nuevo disco de Queen of the Stone Age es «perfezto»

Hace unas semanas, Queens of the Stone Age nos sorprendieron con un tema diferente al «stoner rock» con que les solemos identificar. Ahora sabemos que aquel ‘Easy Street’ medio country será la pista 7 del nuevo disco que la banda de Josh Homme sacará el día 30 de octubre. El álbum nuevo se llamará ‘Perfecth’ y desde hoy puede oírse también un segundo single titulado ‘Insignificant Other’.

El título del disco, mal escrito a propósito, pretender reflejar justamente que «nada en este mundo es perfecto». El anuncio del álbum viene acompañado de un vídeo promocional en clave de humor, dirigido por Chapman Baehler y protagonizado por Big Chongus en el que reflexionan sobre lo “perfecth”.

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Con guiños al cine de terror, e incluso al gore, parece que la línea que separa lo «perfezto» de lo «grotesco» es muy fina. Lo seguro es que van a conseguir que el título del álbum se te grabe a fuego. Como campaña de márketing, resulta bastante original a estas alturas de su carrera.

Respecto al nuevo single, cargado de teclados del tipo Wurlitzer, indican que es «una canción sobre la distancia, sobre cómo una persona puede significar el mundo entero para ti y después desvanecerse simplemente. Y sobre el extraño vértigo que supone estar en el lado de quien lo sufre». Se grabó en solo 2 tomas y, de nuevo, muestra a unos QOTSA más reposados.

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El tracklist revela que en total serán 9 canciones y ninguna será la titular:

01 It’s Only Love

02 Insignificant Other

03 Where The Goth Girls At?

04 Mono

05 From The Cliff

06 Sunday

07 Easy Street

08 Phantom Limb

09 Run Away From The Mob



