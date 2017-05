Shakira satisfará a los que echan de menos sus inicios con la balada ‘Nada’

Shakira sigue ofreciendo adelantos de ‘El Dorado’, su nuevo álbum, que se publicará el próximo día 26 de mayo. Hasta ahora habíamos conocido varios temas del mismo, casi todos colaboraciones con otros artistas (Carlos Vives, Maluma, Prince Royce, Black M) a excepción de ‘Me enamoré’, dedicada a su pareja Gerard Piqué y cuyo vídeo ha sido un considerable éxito (en buena medida, por el cameo del futbolista en él). También ha demostrado con ellos que será un disco muy ecléctico, con muchos estilos bailables latinos y caribeños.

Así, con ellos muchos han echado de menos a la Shakira de sus inicios, la que presentaba en discos como ‘Pies descalzos’ o ‘Dónde están los ladrones’ toques de folk, pop o rock. Hoy la colombiana ha presentado un nuevo de avance del disco que, quizá, sirva para que ese sector del público se reconcilie con ella.

Se trata de la balada ‘Nada’, un tema cargado de dramatismo que la sitúa sola en Berlín, con la lluvia “mojándola por dentro” y “tirando su bolso Chanel del barrio chino” (directas a su larga lista de frases rarunas y memorables), añorando a otra persona. ¿A nadie más le trae ese “extraño tu voz” le recuerda por un instante a ‘Have You Ever Seen The Rain?’ de Creedence Clearwater Revival?