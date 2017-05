Carla Bruni afrancesa tus clásicos en inglés favoritos en su nuevo disco: escucha ‘Enjoy the Silence’

Carla Bruni ha anunciado nuevo disco, ‘French Touch’, que pese a su título no es un disco de canciones en francés ni tampoco tiene que ver con Daft Punk o Modjo. En realidad es un disco de versiones de canciones en inglés que Bruni ha “afrancesado” junto al productor y compositor David Foster y que se reúnen en este álbum que sale el 6 de octubre.

‘French Touch’ contiene versiones de Depeche Mode, ABBA, The Rolling Stones o The Clash, entre otros, y el primer adelanto es una interpretación, más bruniana imposible, de ‘Enjoy the Silence’, el clásico de los de Dave Gahan. Curiosamente, en una entrevista para Billboard, Bruni ha dicho que ‘Enjoy the Silence’ es “tan perfecta que no necesita ninguna versión”, pero ella la ha hecho igualmente. Por si se te había olvidado que la de ‘Enjoy the Silence’ es una de las mejores melodías que ha producido la música popular de todos los tiempos, deja que Bruni te lo recuerde.

‘French Touch’ es el segundo disco de Bruni desde que abandonara el Palacio del Elíseo en 2012 (la cantante es esposa del ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy). Pero no es la primera vez que Bruni interpreta textos ajenos: en 2007 publicó un álbum de poemas convertidos en canción, con trabajos de W. B. Yeats, Emily Dickinson o Dorothy Parker. Curiosamente, aquel era además el primer disco de Bruni cantado enteramente en inglés.