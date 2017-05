Reacciones encontradas ante ‘Don’t Look Back in Anger’ cantada tras un minuto de silencio en Manchester

Este mediodía se ha celebrado en la plaza Santa Ana de Manchester un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del atentado terrorista acontecido este lunes en la ciudad y que ha terminado con la vida de 22 de personas y herido a otras 59 a la salida de un concierto de Ariana Grande. El minuto de silencio ha terminado con una interpretación improvisada por varias personas de ‘Don’t Look Back in Anger’, el clásico de Oasis, pero la idea no ha gustado a todo el mundo, como puede verse en Twitter.

Por supuesto varios usuarios han expresado su emoción al escuchar esta canción absolutamente emblemática de Oasis (que son de Manchester) y celebran el poder que la música tiene para emocionarnos. “Tengo la piel como escarpias tras escuchar ‘Don’t Look Back in Anger'”, ha comentado una persona. “Casi me pongo a llorar al escuchar a gente en Manchester cantando Oasis”, ha escrito otra. “Que nunca se diga que la música no tiene un impacto emocional en nosotros”.

Sin embargo hay quien ha cuestionado la elección de esta canción en concreto, que llama a no guardar rencor, y de hecho ha defendido que la ciudadanía debe seguir cabreada para luchar contra las injusticias en lugar de amansarse. “Hay que ACTUAR, no cantar”, dice un tuit. Otro expresa: “¿Estamos comunicando a las familias y amigos de las víctimas que no deberían estar enfurecidas?” Y un tercero dice: “¿que recordemos sin rencor? El enfado es producto del miedo y el miedo nos motiva a tomar acción: necesitamos enfurecernos y necesitemos temer, no complacernos a nosotros mismos”.

