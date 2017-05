Sia te pide que ames y no te rindas en su nuevo single con Labrinth, ‘To Be Human’

Sia ha compuesto la canción principal de ‘Wonder Woman’, la nueva película de superhéroes de DC Films protagonizada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins. ‘To Be Human’ acaba de estrenarse y es una balada dramática con Labrinth en la que ambos artistas nos piden que amemos y no nos rindamos nunca. “Ser humano es amar, aunque a veces sea demasiado, ser humano es no rendirse”, cantan. La película llega a cines el 6 de junio.

No escuchábamos nada nuevo de Sia desde la publicación de ‘Waterfall’ de Stargate, donde la australiana compartía micrófono con P!nk que, pese a lo que parecía, ha sido un éxito más bien moderado. Curiosamente el éxito más reciente de P!nk era para una banda sonora, ‘Just Like Fire’, sin embargo con la canción de Sia para ‘La cazadora de águilas’ tampoco ha terminado pasando gran cosa.

Por su parte, Labrinth -el proyecto del británico Timothy McKenzie- viene de colaborar con The Weeknd y Noah Cyrus y prepara nuevo disco… desde 2014, cuando publicó el single ‘Jealous’, que ha sido un éxito en streaming (más de 100 millones de reproducciones), por lo que extraña que el músico no haya movido ficha publicando su álbum. ¿A qué espera?