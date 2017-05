Selena Gomez promete sorpresas, música “muy distinta” y colaboraciones en su próximo disco

Selena Gomez ha concedido un par de entrevistas promocionales con motivo de la edición de su último single ‘Bad Liar’, que de momento no ha podido pasar del top 35 en las listas británicas pero, por el contrario, está conquistando a la crítica. En estas entrevistas ha hablado sobre la co-autoría de esta canción de Julia Michaels, a la que dice llevar admirando muchos meses pese a que es ahora cuando triunfa con ‘Issues’, y ha dado unas pistas -pocas- sobre su próximo álbum, aún gestándose.

Selena indica que su nuevo material será “muy distinto” a todo lo que ha hecho antes o incluso a ‘Bad Liar’, pues durante el año que lleva en el estudio, ha trabajado, aparte de con su equipo habitual, con gente con la que nunca había trabajado. Dice en esa entrevista de audio que su nuevo material va a “sorprender” a la gente. Sobre el sample de Talking Heads en ‘Bad Liar’ ha declarado: “sampleamos a una de las mejores bandas de todos los tiempos, así que eso conllevó un proceso diferente al de otras de mis canciones. Queríamos asegurarnos de que teníamos permiso. No creo que la canción existiera si no lo hubiéramos obtenido. Ha sido nuevo para mí, pero quería probar algo diferente y fresco y ha funcionado muy bien. Creo que la letra ha salido de manera que es pegadiza, hipnótica y romántica”.

También parece que habrá una gran colaboración, y algunos esperan que sea un supuesto tema junto a novio The Weeknd llamado ‘In Her Element’, pero se desconoce si esto es un fake colado en la Wikipedia por error, y otros esperan que sea una colaboración con Gucci Mane llamada ‘If I Wanted You‘. De momento nada de esto ha sido confirmado, pero tras la tibia acogida comercial de ‘Bad Liar’, son muchos los que creen que pronto habrá otro sencillo.