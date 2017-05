El Niño Gusano, hoy protagonistas de ‘Ruleta de la Suerte’

‘Ruleta de la Suerte’, el concurso que Antena 3 emite diariamente a las 12.45, ha dejado hoy una sorpresa que no ha pasado desapercibida para los seguidores del underground español de los años 90. El panel que había de resolverse tras la pista llamada abiertamente “El Niño Gusano” era una frase de un conocido tema de estos. La frase era adivinada muy in extremis por uno de los concursantes. A continuación, la banda del programa interpretaba un fragmento de la susodicha canción, ‘Creo que te voy a dejar (bueno, no sé)’. El presentador Jorge Fernández bromeaba sobre el paréntesis del nombre de este corte y sobre su letra.

‘Creo que te voy a dejar (bueno, no sé)’ era incluida en ‘El efecto lupa’, el segundo disco de la banda, que El Niño Gusano editaban en 1996. El álbum, publicado a medias entre Grabaciones en el Mar y BMG en pleno matrimonio de indie con multinacionales, también traía ‘Pon tu mente al sol’, la que es la canción más escuchada de este grupo del añorado Sergio Algora en las redes de streaming a día de hoy.

El vídeo del momento “Ruleta de la suerte” se está viralizando en Facebook captado por un usuario y acaba de ser subido en su totalidad y en calidad óptima a la web de Antena 3. La parte de El Niño Gusano puede ser vista a partir del minuto 2, al poco tiempo de empezar.