Las 5 claves del regreso de Operación Triunfo en 2017

Recientemente se anunció el regreso de Operación Triunfo en RTVE y a Zahara se le quedó esta cara. En las últimas horas la cadena pública, que se ha venido arriba tras el éxito del “documental” ‘OT El Reencuentro’, ha dado las claves sobre este retorno. Las orquestamos en torno a 5 puntos:

Ya hay fecha para los cástings: ¿cómo seguirlos?

Los cástings de gorgoritos y voces previsiblemente limpias comenzarán el próximo 14 de junio en Barcelona y, a lo largo de 6 semanas, pasarán también por Las Palmas de Gran Canaria (21 junio), Palma de Mallorca (26 junio), Valencia (28 junio), Santiago de Compostela (3 de julio), Bilbao (5 de julio), Granada (10), Sevilla (13) y, por último, Madrid (18 de julio). Los aspirantes tendrán que interpretar un tema a capella durante al menos 20 segundos y ojo, se asegura que se valorará la capacidad vocal, pero también “la personalidad, capacidad de progresión, voluntad, esfuerzo y trabajo, el carisma, el encanto y la simpatía”. Los cástings se podrán seguir a través del hashtag #OTCasting, y en www.rtve.es/OT. Toda la info y direcciones de los cástings, aquí.

El perfil televisivo contará

Los elegidos para la siguiente fase, que tendrá lugar en horas o días posteriores, tendrán que interpretar 3 temas de 3 estilos musicales diferentes, acompañados de una base musical que pueden llevar en un USB. En septiembre pasarán a una tercera fase, en la que se evaluarán “todas sus capacidades y perfiles”. Ahí suponemos que se valorarán cosas como que “esto es tele”. Solo 16 llegarán a la primera gala en directo.

No hay presentador/a pero sí fechas aproximadas

Tras ese cásting final, Operación Triunfo 2017 se emitirá “a partir del cuarto trimestre del año”. Eso sí, todavía no se conoce el nombre del conductor del programa o conductora. Según declaraciones recogidas por Vertele: “Tenemos una lista de gente en mente, pero aún no tenemos nada cerrado. Solo podemos decir que estará a la altura de este gran formato”. Según este medio, parece claro que tanto Nina como Àngel Llàcer, este último por estar en Antena 3, no formarán parte de la nueva edición. No obstante no hay nada cerrado.

Vuelve El Chat y habrá resúmenes diarios

Como informa Irene Mahía en la web de RTVE, se ha confirmado que habrá Chat de OT después de cada gala. No se sabe cuál será el mecanismo para que los espectadores pregunten a los candidatos, pero El Chat se emitirá para satisfacer a quienes “quieran quedarse hasta las 2 de la mañana”. Los resúmenes diarios de 30 minutos está previsto que se emitan en La 2.

La vinculación con Eurovisión es posible

De momento no se ha decidido si OT y Eurovisión estarán vinculados como antaño. Según el director de Contenidos de TVE, Toni Sevilla, es una idea que se ha barajado “pero a día de hoy no hay nada decidido, es solo una opción más”.

¿Qué te parece que el ganador de OT vaya a Eurovisión? Bien: Rosa, Beth y Ramón quedaron top 10

Mal: más de lo mismo

