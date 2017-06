Robe de Extremoduro renuncia a 42.000 euros de subvención para actuar en su localidad

Robe Iniesta de Extremoduro, que hace unos meses alcanzaba el top 5 de ventas en España por su disco en solitario, ‘Destrozares, canciones para el final de los tiempos’, es noticia por haber comunicado al ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) que renuncia a la subvención aprobada por el Consistorio para contribuir a su organización. Se trataba de 42.000 euros, 41.990 para ser exactos, para el concierto que tendrá lugar el 7 de julio, el primer show que dé en este lugar desde 2008, cuando actuaba con Extremoduro.

Aunque no ha comunicado nada en redes al respecto, probablemente Robe tenga en mente el tan traído y llevado debate sobre los ayuntamientos que desde los 80 en España han realizado contratación inflando cachés, pagando verdaderas salvajadas a artistas no tan populares, y en otras ocasiones dejando deudas millonarias a los artistas en impagos cuando llegaban los años de crisis. El Mundo realizaba un reportaje sobre este tema hace 5 años, cuando se hablaba de esta burbuja. En ocasiones, podía ser una manera de apoyar la industria o la cultura, pero en otras, era de todo menos eso. El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha dado las gracias a Robe, indicando que se trata de un gesto “muy noble, muy generoso y muy justo con su ciudad”, y además ha desvelado que le quiere dedicar una calle, pero que Iniesta, en vida, no quiere.

Plasencia en Común, que se había opuesto a que las arcas municipales se hicieran cargo de este gasto, cuando la calidad de vida de la ciudadanía necesita “otras mejoras”, ha elogiado la decisión de Robe.

Robe ha sido también noticia por tener que retirar el vídeo de una de sus canciones nuevas, pues alguien lo había realizado sin tener los permisos de las imágenes utilizadas. Estas fueron sus finísimas declaraciones en Facebook. Aquí, un grande: “Hola amiguitos, lo sentimos mucho, pero hemos creído que lo más oportuno era retirar el video de “El Cielo Cambió de Forma”.

Por vuestros mensajes nos hemos enterado de que el vídeo había sido usado anteriormente.

Cuando sepamos qué es lo que ha pasado realmente, os lo contaremos.

¡Menuda puta mierda!”.