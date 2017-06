Lorde cerrará ‘Melodrama’ con un poso optimista: escucha ‘Perfect Places’

A 15 días del estreno de su segundo disco, ‘Melodrama’, esperábamos un nuevo single de Lorde tras la tibia acogida de dos canciones -excelentes, por otra parte- como son ‘Green Light’ y ‘Liability’. Pensábamos que conoceríamos pronto las versiones de estudio de las dos canciones que ha estrenado en vivo en meses pasados, pero por el contrario conocemos hoy la popera ‘Perfect Places’, que suena en sintonía con algunos de los temas más asequibles de su debut.

‘Perfect Places’ cerrará ‘Melodrama’ -un disco que trata sobre una ruptura, pero no solo sobre una ruptura- con un tono considerablemente optimista. La canción ella misma cuenta que la escribió a medio camino entre Nueva York y Nueva Zelanda, sobre el deseo de todo su entorno de buscar “un lugar mejor”. Incluye varias frases hedonistas, en celebración de su juventud, como “I’m 19 and I’m on fire / But when we’re dancing I’m alright / It’s just another graceless night” o “Every night, I live and die / Meet somebody, take ‘em home / Let’s kiss and then take off our clothes / It’s just another graceless night”. Juventud y sexo son, pues, sus temáticas principales, en ese orden.

El estribillo indica que “todas las cosas que pasan porque somos jóvenes y pasamos vergüenza / nos llevan a lugares perfectos”. Y ahí podría quizá -solo quizá- haber una referencia a su amigo Bowie cuando indica “todos nuestros héroes se están yendo”. Puedes debatir sobre este nuevo tema en nuestro foro de Lorde.