Escoge el momento más chanante del nuevo vídeo de Mike WiLL Made-It

Después de un montón de mixtapes, Mike WiLL Made-It ha publicado su debut oficial esta primavera, alcanzando únicamente el puesto 24 del Billboard 200 pese a la presencia de estrellas del tamaño de Rihanna o Future. En cualquier caso la promoción de ‘Ransom 2’ continúa con la edición de un tercer single, que tras ‘Nothing Is Promised‘ con la de Barbados (que cierra el disco) y ‘Gucci On My’ con 21 Savage, YG y Migos, es ‘Perfect Pint’, una colaboración con Kendrick Lamar, Gucci Mane y Rae Sremmurd.

El vídeo es un considerable despropósito de road movie de pobres efectos especiales y featurings sobre el que cabría hacer un top 20 de gif’s animados o un segundo a segundo comentado en un Facebook live. Entre ellos, ovnis, arañas gigantes, tranquilizantes gigantes lloviendo del cielo, ese policía volador que parece un Village People, ese corazón gigante que golpea el coche, ese cocodrilo, esa mujer que vuela sobre un cohete, esa que aparece sobre un Pegaso, esa gigante que aparece en braguitas arrodillada formando un arco sobre la carretera, ese Gucci Mane que no pudo pasarse por el rodaje pero aparece como astronauta o ese Kendrick Lamar que vuela en otro descapotable completamente estampado.

Aunque el mejor momento podría ser ese en el que Slim Jxmmi de Rae Sremmurd menciona al rapero Z-ro y por alguna razón decide apuntar a su bebida, que además tiene un protagonismo brutal al término del videoclip, que para más inri ha dirigido el reputado Nabil. Una pena que esta “perfect pint” no haya conseguido el patrocinio de Coca-Cola o Pepsi.