Susanne Sundfør presenta “música para gente con problemas” con la emocionante ‘Undercover’

Susanne Sundfør, la cantante noruega que nos maravillaba en ‘Oblivion’ de M83 y luego en su quinto disco de estudio, el notable ‘Ten Love Songs’, o en el anterior, ‘The Silicone Veil’, a través de canciones como ‘Accelerate’, ‘Memorial’ o ‘White Foxes’, vuelve en 2017 con nuevo disco bajo el brazo, ‘Music for People in Trouble’, que sale el 25 de de agosto.

Si el título “música para gente con problemas” es interesante, espera a escuchar su primer adelanto, ‘Undercover’, una emocionante balada a piano que llega a su punto álgido al final, cuando Sundfør ofrece una interpretación vocal escalofriante. En ‘Undercover’, Sundfør nos habla sobre amores sospechosos: “no te fíes de aquellos que te aman, si los amas a ellos, te decepcionarán, es un hecho”, lamenta. “No ames aquellos en los que confías, no está en tu corazón”.

El sello Bella Union dice que ‘Music for People in Trouble’ es el disco más “personal y emotivo de Sundfør” y que la confirma como una de las artistas más atractivas del mundo. El disco se ha inspirado en el viaje que Sundfør ha hecho a través de varios continentes, desde Corea del Norte a la jungla amazónica, para encontrar una nueva conexión con el mundo y enfrentarse al contraste de sus diferentes ambientes y mundos políticos”.

La propia Sundfør escribe que “vivimos en un tiempo de grandes cambios, todo se mueve muy rápido, a veces de manera violenta, otras de manera desalentadora. Creo que mucha gente tiene ansiedad últimamente y quería hablar sobre estas emociones en el álbum”.

‘Music for People in Trouble’:

01 Mantra

02 Reincarnation

03 Good Luck Bad Luck

04 The Sound of War

05 Music For People In Trouble

06 Bedtime Story

07 Undercover

08 No One Believes In Love Anymore

09 The Golden Age

10 Mountaineers (feat. John Grant)