Ed Sheeran soba la entrepierna de James Corden en su Carpool Karaoke

Como sabíamos, esta noche se emitía el Carpool Karaoke de Edward Christopher Sheeran en ‘The Late Late Show with James Corden’. Podría parecer, dado el carácter digamos blandito del pop del cantante británico y su cara de niño bueno, que el sketch sería un soserío, pero no lo es, al menos no del todo.

Para empezar, nada más subirse al coche de Corden y comenzar a sonar ‘Shape of You’, a Sheeran le dio por acariciar la entrepierna y tocar los pezones del presentador, que había dicho que le parecía una canción muy sexy. Más tarde, ambos se someten a un reto absurdo, pero con resultados asombrosos: ver quién puede poner en su boca más Maltesers. Corden abandona tras veintipico, pero Sheeran continúa hasta introducir nada menos que 55, superando su récord de 47. “¿Dónde pones todo eso?”, pregunta Corden.

Pese a todo, es cierto que Sheeran muestra cierta tímidez al cantar ‘Sing’ (aunque ambos clavan su rap) y confiesa, al final, que por eso ha traído consigo su guitarra, porque cantando sin ella en las manos se siente algo inseguro. Ya con ella interpreta ‘Thinking Out Loud’, ‘Castle On The Hill’ y ‘Love Yourself’, la canción que escribió para Justin Bieber. También sorprende cantando el hit de One Direction ‘What Makes You Beautiful’.

Ed Sheeran es, de largo, el triunfador del año en el pop con ‘÷’, el disco que publicó hace meses y que se convirtió en el disco de un artista masculino más vendido en su semana de publicación en UK, con 672.000 copias, solo por detrás de ‘Be Here, Now’ de Oasis y ’25’ de Adele. Allí ha sido ya 6 veces platino, honor que también ha alcanzado en Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia y Nueva Zelanda. Sus ventas acumuladas tres meses después de su edición en marzo, superan ya los 3,5 millones de unidades.