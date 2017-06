L.A. / King of Beasts

El mallorquín Luis Alberto Segura, conocido en el panorama del pop rock estatal como L.A., logró con su debut en Sony Music, ‘From The City To The Ocean Side’, el respaldo suficiente para que este nuevo disco, ‘King of Beasts’, haya sido producido por él mismo y su colaborador Toni Noguera con total libertad. Claro que, con su planteamiento de partida, no habrá sido complicado vendérselo a los A&Rs de la multinacional: “Un álbum transgresor y al mismo tiempo amable, un disco en el que Pearl Jam puede convivir en perfecta armonía con Alicia Keys. “Y Bon Iver con Lady Gaga, o Ryan Adams con Solange, la hermana de Beyoncé”, añade el mallorquín”, citando la música que había estado escuchando recientemente.

Desde luego, sí se puede decir que ‘King of Beasts’ es el disco más abierto y directo que L.A. haya hecho nunca, pero dudo mucho que este disco vaya a satisfacer a los fans de las divas pop citadas (entendemos que, cuando las cita, se refiere a los aires sofisticados de ‘Turn The Lights On’, por ejemplo). En cambio, el AOR americanoide de ‘Leave It All Behind’ o ‘Suddenly – Sound City’ y ‘Houses of the Wasted Truth’ sí sintonizan más con el citado ex-líder de Whiskeytown, mientras que en ‘Wind’ se advierte la intención de la cita a Justin Vernon. Porque lo que sí encontramos, en cambio, son numerosos y evidentes guiños a ese rock de estadio y querencia alternativa de los primeros Kings of Leon, y que sin duda le pueden beneficiar a la hora de enfrentarse a, como dice su nota de prensa, públicos más amplios y variopintos. Para colmo, el título del disco no ayuda a quitarse de la mente a la banda de la familia Followill.

Todas las comparaciones, en realidad, carecen de importancia cuando encontramos canciones tan rotundas como las concentradas, sobre todo, en la primera mitad del generoso minutaje de ‘King Of Beasts’. Temas tan rotundos como ‘Helsinki’, ‘Where The Angels Go’ y alguna de las ya citadas hacen olvidar a base de grandes melodías la colección de clichés rock que no en pocas ocasiones nos presenta el L.A. de 2017. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, cuando empieza a perderse (perdernos) con interludios y baladas acústicas, ‘King of Beasts’ empieza a perder pie, y en esta ocasión apenas encuentra asidero en las certeras ‘The Keeper and The Rocket Man’ y ‘Suddenly – Reprise’. En esa fase, muy al contrario, llegan temas menos inspirados como ‘Fire in Your Eyes’, ‘Stay’ o una ‘Again Today’ que si algo trae a la mente es a los Coldplay más melifluos y pacatos. No logra Segura un disco rotundo e incontestable, quizá arrastrado por la intención de tocar demasiados palos. Pero, eso sí, nadie le quita el hecho de sumar al menos 4 o 5 canciones que serán un triunfo seguro en sus futuros conciertos.

L.A., antes de presentar ‘King of Beasts’ en Low Festival a finales de julio, realizará este mes de junio una gira por Alemania. Puedes consultar sus fechas aquí.

Calificación: 6,4/10

Lo mejor: ‘Leave It All Behind’, ‘Helsinki’, ‘Where The Angels Go’, ‘Secrets Undone’, ‘Ordinary Lies’

Te gustará: si te gustó ‘Dualize’ y no te importa que haya mayor calma en el ambiente.

