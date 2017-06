La ganadora de La Voz se sincera: “Mi single es una mierda”

Recientemente, Irene Caruncho era la primera mujer en ganar La Voz, tras Rafa Blas, David Barrull y Antonio José. Lo hizo, además, formando parte del equipo de Malú y con una estupenda voz especializada en reinterpretar temas clásicos de blues y soul, lo cual le valió el apelativo de “la Adele española”. Como ganadora del talent-show, la cantante gallega veía casi inmediatamente hacerse realidad uno de sus premios: publicar un álbum.

El disco se llama ‘Casa en llamas’ y salió a la venta el pasado 28 de abril, incluyendo algunas de las versiones que la llevaron a ganar el concurso –como ‘Run’, de Leona Lewis, ‘Let It Be’ de The Beatles, ‘The Trouble With Love Is’ de Kelly Clarkson o ‘I Have Nothing’ de Whitney Houston. Sin embargo, su single principal, ‘Otra vez’ no parece haber sido de su agrado. El sábado, un tuitero retuiteó un vídeo de una versión que Caruncho hizo en el pasado de ‘One and Only’, precisamente de Adele, con un mensaje que decía que su single era “un descarte de Malú”, que precisamente ha sido su mentora en el programa.

Caruncho, en un arranque de sinceridad total, respondió: “El single es una mierda. Pero puedes encontrar cosas mejores en el canal oficial”. Aunque resulta bastante honesto que ella misma reconozca no identificarse con esta canción, también es bastante atípico, y no han sido pocos los que le han afeado su actitud e incluso transformado sus palabras en un ataque hacia su coach en el talent-show. Ella ha subido un vídeo defendiéndose y reafirmándose en que se trata de su opinión personal, negando cualquier tipo de problema con Malú y asegurando que pronto dará explicaciones de por qué no está contenta con su álbum de debut. Más abajo encontraréis el clip oficial de la canción de marras y, aún más abajo, su reciente versión de ‘Can’t Help Falling In Love’ de su canal de Youtube.

El single es una mierda.

Pero puedes encontrar cosas mejores en el canal oficial https://t.co/2tjIPCJEob

Besis — Irene Caruncho (@Irenecaruncho) June 10, 2017