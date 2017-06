10 joyas ocultas del cartel de Sónar 2017 y 3 sesiones ineludibles

Este fin de semana se celebra Sónar 2017, con nombres en la cabeza de cartel como Justice, Arca, De La Soul o C.Tangana, algunos de los cuales recordábamos en este artículo e incluíamos en nuestra playlist sobre el festival. En este otro repasamos una serie de nombres menos conocidos que también merece la pena rescatar.

Jacques

A Jacques Auberger se le compara con Herbert, más que por el sonido por la forma de componer, sobre todo porque es muy dado a incorporar en su música disparidad de elementos: desde voces y animales a timbres y martilleos, pasando por tic-tac de relojes o campanas, por trilladas que estén. Todo amasado en un crisol de estructuras melodiosas y bailables (más de lo que se imagina el más reticente a la experimentación). Ojito a su peinado: ha sido portada en numerosas revistas en Francia.





JLIN

La norteamericana nos presentará su recién publicado segundo trabajo, ‘Black Origami’, nueva competidor entre los ritmos más agitados del footwork. El coqueteo de Jerrilynn Patton con la ciencia ficción, la percusión y el baile hacen que su presentación en directo sea aún más excitante que su álbum. No sabemos por qué nos recomiendan desde la web oficial ver su actuación “desde el principio”, pero nos imaginamos algo grande.



Bejo

El rapero canario Bejo arrasa en Youtube. En sus letras poco se habla de drogas, predominando en su lugar el humor gracias a sus expresiones en verso. En cuanto a estética reinventa y da la vuelta a cualquier tipo de vestuario. Actuará en uno de los nuevos escenarios de esta edición, denominado SónarXS, dedicado a las nuevas variantes del rap y el trap en España. Por este espacio podremos ver a Bad Gyal, Yung Beef y a Yves Tumor, entre otros. Tumor es un artista de género miembro del colectivo Dogfood Music Group (en el que también está Mykki Blanco). Su soul ambiental poco convencional puede ser el aperitivo perfecto antes de Arca.



Playback Maracas

Sónar 2017 seguirá apostando por el talento nacional emergente al margen de la música urban. De la misma manera que vuelven a invitar a Bflecha, aparecen en el cartel los inclasificables Playback Maracas. No les busques en Spotify, porque siguen sin aparecer en esta plataforma, pero a través de sus actuaciones en las inmediaciones de Barcelona (recientemente también han sido invitados al True Music Festival de Madrid), Eloi Martínez y Álex Pérez se están haciendo un nombre solo gracias al par de temas subidos a Youtube. Este es el último de ellos, ‘Moohn’, que aparecía esta misma semana.



Evian Christ

El británico dejó el listón muy alto aunando música, luces blancas y un sistema de humo -ideado por Emmanuel Biard- en la edición del 2015. Entonces dejó claro que arte y tecnología pueden ir de la mano más allá de una instalación en un museo. Su primer trabajo largo tras EP’s y mixtapes está a punto de publicarse en Warp, y estamos completamente seguros de que no faltarán beats futuristas, grime y r&b.



Kiddy Smile

El house voguing de Kiddy Smile puede ser sobre las tablas impactante, pero también un puñetazo de planteamientos ideológicos al combinar cultura, hip-hop y LGBT. Si eres blanco y heterosexual de pura cepa, y simpatizas con Le Pen, vas a estar fuera de juego: la rotura de estándares sociales por la minoría oprimida está asegurada.



Suzanne Ciani

A sus más de 70 años y con una carrera discográfica importante, cerca de una veintena de trabajos y cinco nominaciones a los Grammy, la italiana Ciani ofrecerá su personal homenaje al sintetizador con sabor a banda sonora. Un referente poco reivindicado, además con regusto a new age en la dosis justa, que nos recuerda que no todas las joyas perdidas tienen que ser jóvenes y emergentes.



AJ Tracey

El año pasado el también británico Skepta nos dejó atónitos con su fuerza ante el micro. No es un caso aislado en los últimos años: Reino Unido no está en horas bajas, todo lo contrario, a tenor de lo que nos llega ahora de mano del londinense AJ Tracey, que en tan solo un par de años ya empieza a jugar en primera división. Además, por partida doble, pues no duda en incluir el fútbol, una de sus grandes pasiones, en sus relatos.



D∆WN

No es sencillo ubicar a la norteamericana Dawn Richard: en un primer contacto con el público parecía orientada al mainstream con su R&B urbano. Más tarde daría un giro, incluso abreviando el nombre y sustituyendo la ‘A’ por un triángulo, encaminándose más hacia el neo-soul futurista en la órbita de FKA twigs. Gran curiosidad por contemplar sus poses al caer la tarde al aire libre este jueves, en el SonarVillage, escenario principal en Sónar de día.



Marie Davidson

La visita de la canadiense Marie Davidson vendrá como anillo al dedo a los amantes del synth-pop y la electrónica analógica. Ha preparado para la ocasión un show representado en diez actos que se llama Bullshit Threshold. Davidson quiere poner en escena humor, proyecciones y mucho teatro.



Sesión de Masters At Work

En SonarCar el pasado año las siete horas con Laurent Garnier dejaron el listón muy alto. Tenemos claro que el set de seis horas, en el mismo espacio, por Masters At Work, nos va a hacer olvidar de repente el buen sabor de boca que nos dejó el francés. Con pocos de los clásicos que han producido o han remezclado que caigan, tienen el éxito asegurado.

Sesión de Nina Kraviz

Este año las féminas plagan la programación, cada una con estilo y público propio, para nuestra desgracia solapándose en más de una ocasión. Nina Kraviz viene por segunda vez al festival, y no dudamos ni por un momento en sumergirnos en uno de los sets de techno introspectivo al que nos tiene acostumbrados.

Sesión de Daphni & Hunee

¿Un set a cuatro manos formado para la ocasión por Dan Snaith de Caribou y el reputado Dj Hunee, este último con un instinto animal para rastrear melodías in crescendo? ¿El último día y al amanecer? ¡No más preguntas!