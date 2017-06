El cambiazo de Abraham Mateo: está mazadísimo y hace reggaeton

Todos recordamos a la adolescente Abraham Mateo, admirador de Michael Jackson hasta el absurdo que, como una suerte de Justin Bieber ibérico, reunió en torno a él a una legión de fans, las abrahamers, que le hicieron vender discos de R&B blandito como churros y telonear a figuras del pop como One Direction.

Tras pegar bastante con su último disco de estudio, ‘Are You Ready?’, que llegó a ser número 1 de la lista de ventas en España, parecía habérselo tragado la tierra. Y no, la que se lo había tragado era alguna cadena de gimnasios, a la vista de los abdominales, bíceps y todo el copón que lució el chaval ayer en Instagram y que tienen al personal algo revolucionado. Y es que ya no es un niño –está a punto de cumplir 19 años– y está decidido a sacar partido a sus sesiones de workout. “Sé dónde quiero llegar y me preparo diariamente para ello”, dice el texto de la foto. ¡Bien hecho, muchacho! Sobre el moño alto tan de moda (el año pasado), no labio.

Pero su transformación no se queda en lo físico: dejando atrás el pop que picoteaba del R&B y el EDM, ahora ha decidido rendirse a los ritmos latinoamericanos más populares. Así es: Abraham Mateo y sus cultivados músculos se pasan al reggaeton y al Autotune. Sirva como muestra el fragmento de ‘Loco enamorado’, su nuevo single, que hoy mismo ha subido a Instagram y que cuenta con una colaboración del experto en el género, el portorriqueño Farruko. Haciendo trap en 3… 2…