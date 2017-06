¿Quién es la “mayor estrella pop del mundo para Foo Fighters” y ha colaborado con ellos?

Sony manda hoy una larga nota de prensa hablando del nuevo disco de Foo Fighters, ‘Concrete and Gold’, anunciado para el 15 de septiembre, y sobre el que, suponemos, oiremos más de un par de temas en su única actuación en España el próximo mes de julio en el madrileño Mad Cool (ya han estrenado un par de los temas de este próximo disco en vivo y han sacado un single oficial). “Yo quería que su sonido fuese el del mejor álbum de Foo Fighters. Hacer un álbum brutal de rock pero que tuviese el sentido de la melodía y los arreglos de Greg Kurstin… la versión de Sgt. Pepper hecha por Motorhead… o algo por el estilo” es la declaración de Dave Grohl que encabeza esta nota de prensa. Y sí, por aquí también está Greg Kurstin, como en el próximo disco de Liam Gallagher, pero lo que está copando titulares es una declaración del grupo para el programa de Annie Mac de la BBC. En ella revelan que en este disco han colaborado con la “mayor estrella pop del mundo”.

Grohl ha dicho en esa entrevista que hay varios colaboradores en el disco, y entre ellos, “uno que realmente va a sorprenderos”. “Hay uno que es probablemente la mayor estrella de pop del mundo, y no estoy bromeando. Canta en una de las canciones más duras del disco y no vamos a decir a nadie quién es”. Se abre la veda: ¿quién es “la mayor estrella del pop del mundo” para Foo Fighters? ¿Beyoncé? ¿Taylor Swift? ¿Adele? ¿Ed Sheeran? ¿Morirán sus fans de un ataque al corazón si la mayor estrella del mundo es Justin Bieber?

Quizá una pista pueda ser la colaboración con Greg Kurstin, que ha trabajado con gente como Adele o Sia. ¿Será la propia Sia? La nota de prensa habla de cómo Foo Fighters conocieron a Greg Kurstin, y no fue a través de ninguno de sus macrohits recientes, sino a través de su banda primigenia, de la que os hablamos hace más de 10 años, The Bird and The Bee. Hace cuatro años Grohl escuchó en la radio por primera vez ‘Again and Again’ de aquella banda. “Me pareció alucinante… era mucho más sofisticado que cualquier cosa que hubiese escuchado hasta ese momento, y acabé escuchándolo obsesivamente”.

Sigue la nota de Sony: “Algunos meses más tarde, Grohl conocería al “tío de The Bird & The Bee” también conocido como Greg Kurstin. Se hicieron amigos rápidamente gracias a gustos musicales comunes; es entonces cuando Grohl se entera de que su nueva banda preferida había estado en pausa debido a la gran cantidad de trabajo de Kurstin como productor (…) Pensé que Greg era la persona a quien debíamos llamar para producir el disco, porque él nunca había hecho un disco de heavy rock y nosotros nunca habíamos trabajado con un productor de pop”. Después, ficharon a Darrel Thorp (Beck, Radiohead) para encargarse de la mezcla y como ingeniero de sonido.

1. T-Shirt

2. Run

3. Make It Right

4. The Sky Is A Neighborhood

5. La Dee Da

6. Dirty Water

7. Arrows

8. Happy Ever After (Zero Hour)

9. Sunday Rain

10. The Line

11. Concrete and Gold

Os dejamos con el single de Foo Fighters ‘Run’ y con el tema de The Bird and The Bee que le conquistó.