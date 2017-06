Gordi, ¿más que una Bon Iver femenina?

Los psicólogos recomiendan escribir -a uno mismo en un diario, a una persona en una carta- para expresar emociones y ordenar ideas. Es un remedio catártico contra la angustia. No es casualidad por tanto que muchos músicos describan su trabajo como una terapia. Es el caso de la australiana Gordi, natural de Sidney, que es fichaje reciente de Jagjaguwar y asegura que componer música “siempre ha sido mi terapia, mi proceso y mi manera de comunicarme”. “No escribo canciones por prescripción de otra persona, sino para paliar mi propia necesidad”, continúa. “A veces se me hace un nudo en el pecho y nada puede desatarlo que escribir letras o sentarme al piano y tocarlo, es como medicina. Si la sesión es buena, ese peso en el pecho se esfuma completamente”.

La terapia de Gordi es también exitosa en otro sentido: su canción ‘Can We Work it Out’ suma cerca de cinco millones de reproducciones en streaming y su versión de ‘Avant Gardener’ de Courtney Barnett, más de dos millones y medio. Claramente hay un público que conecta con sus catarsis y busca sanar con ella. El sello Jagjaguwar se ha dado cuenta, la ha incluido en su panel de artistas y prepara el lanzamiento de su primer disco, ‘Reservoir’, para el próximo 25 de agosto. Un disco que se adelanta con la angustiada balada ‘Heaven I Know’.

Que Gordi haya fichado por Jagjaguwar no es casualidad, pues su sonido existe en paralelo con el de otro artista de su panel, Bon Iver. El sonido de folk-rock alternativo con vocoders de ‘Can We Work it Out’ o ‘Taken Blame’ recuerda inevitablemente al trabajo de Justin Vernon, pero lejos de rechazar comparaciones, Gordi las ha asumido y llevado más allá, primero actuando con el mismísimo Bon Iver en la televisión americana, y después versionando su canción ‘00000 Million’.

A pesar del obvio parecido de Gordi con Bon Iver, algo tiene que tener la australiana para llegar a tanta gente y son dos cosas: una voz emotiva y melodías instantáneas, sensibles, que proyectan un dramatismo contenido y esa misma angustia que su autora pretende sacarse del pecho. No es suficiente de momento para que Gordi se quite el sambenito de Bon Iver femenina, pero de todas formas habrá que escuchar su disco para comprobar si la etiqueta verdaderamente le hace justicia.