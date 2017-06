Ed Sheeran prepara su cuarto disco y gira europea y defiende que toca en directo

Tenemos Ed Sheeran para rato. Y no solo por ‘Shape of You’. El cantante, que acaba de actuar en Glastonbury, ha contado a The Sun que ya prepara su próximo disco, aunque ha dicho que lleva componiendo este trabajo incluso desde antes de la publicación del primero. “Cada año escribo una canción que irá en ese disco. Ya tengo una seis o siete”, ha asegurado. Sheeran ha apuntado además que el álbum saldrá en “dos o tres años” y que podría llamarse ‘Substract’, en relación a los títulos matemáticos del resto de sus discos, pero que no contendrá ningún hit apto para la radio tipo ‘Shape of You’. “No será un disco experimental, pero sí muy acústico”, ha apostillado.

Y tenemos Sheeran para rato también porque el cantante ha anunciado en Instagram que mañana miércoles comparte las fechas de su nueva gira de estadios en Reino Unido y Europa, en la que presentará no ‘Substract’, claro, sino ‘Divide’, el disco que ha publicado este año y que es uno de los más vendidos de 2017.

Además, el autor de ‘Castle on the Hill’ ha sido noticia por protagonizar una pequeña controversia durante Glastonbury. El cantante usa un pedal de efectos durante sus actuaciones que le permite grabar un instrumento, reproducir la grabación después en bucle y cantar o tocar otro instrumento por encima. Sin embargo, varios asistentes a Glastonbury han acusado a Sheeran de usar una pista grabada, insinuando que no toca sus instrumentos en directo. Sheeran por supuesto no ha tardado en responder a las críticas en las redes sociales diciendo: “nunca pensé que tendría que explicar esto, pero todas mis actuaciones son en directo, lo que uso es un programador de loops. Por favor, usad Google”.

Why is Ed Sheeran miming playing a guitar to a backing track. #Glastonbury — Fanxxxxtastic-Trada (@Fanxxxxtastic) June 25, 2017

Never thought I'd have to explain it, but everything I do in my live show is live, it's a loop station, not a backing track. Please google x — Ed Sheeran (@edsheeran) June 26, 2017