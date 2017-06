La Pelopony explica por qué no actúa en el Orgullo y Rebeca sí: “yo tengo un caché cinco veces mayor”

Hoy es el Orgullo, un día de celebración, pero no para Rebeca “Joanne” Pous y La Pelopony. Las dos artistas se llevan fatal desde su encuentro en Cazamariposas de Divinity, donde compartieron una entrevista en la que La Pelopony preguntó a Rebeca cosas como “¿por qué tienes tan pocos seguidores en Instagram?” o “¿por qué llevas treinta años cantando ‘Duro de pelar'”? [NdE: ‘Duro de pelar’ se publicó en 1996).

Rebeca contraatacaba defendiendo que a ella la han llamado para cantar en El Orgullo y a la Pelopony no, y esta última ha decidido contestar con un vídeo en Twitter en el que ha dicho que ella no va al Orgullo “porque las cantidades que están pagando son ridículas” y ella tiene “un caché cinco veces mayor”, pues tiene “unos videoclips que me han costado una pasta”. Continúa: “Un artista que tiene unos videos de mierda y que nunca ha tenido un single en condiciones en su vida, normal que quiera ir al Orgullo por cien euros y un bocadillo de calamares. Pero yo, que me he gastado un imperio, pues no me apetece”.

“Yo no voy al Orgullo por 300 euros, como vosotras, que vais por un euro cincuenta”, ha continuado La Pelopony, “yo tengo un imperio y estoy súper asentada. La gente espera que cantes ‘Duro de pelar’ durante ochenta años hasta que nos quedemos calvas. Nadie espera nada de ti”. Claramente La Pelopony ha ido a cuchillo, pero Rebeca no se ha callado y ha acudido a Twitter para defenderse: “Tan buenos son 30€, 300€ ó 3000€ siempre que se ganen de manera honrada. Hay gente a la que 30€ le dan la vida, BASTA YA!” Chicas, llevaos bien, que es el Orgullo…

La Pelopony ended Rebeca, LGBT PRIDE y el mundo de la música Parte 1 pic.twitter.com/cOLVxVkLXh — animediaset (@animediaset) 27 de junio de 2017

La Pelopony ended Rebeca, LGBT PRIDE y el mundo de la música Parte 2 pic.twitter.com/DHtxkMdkKZ — animediaset (@animediaset) 27 de junio de 2017