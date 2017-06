Un hombre vestido de novia y un título ininteligible en el portadón del nuevo disco de Liars

Liars se han superado con la portada de su nuevo disco, ‘TFCF’, que acaban de anunciar y se publica el 25 de agosto a través de Mute. La portada de ‘TFCF’ es indescriptible por dos razones, en primer lugar porque presenta a un hombre vestido de novia y con cara de no saber por qué te estás preguntando según qué cosas o de no entender por qué has llegado tarde; y la segunda porque no hay manera de que se entienda qué pone escrito en la portada con esas letras tan barrocas donde en realidad parece que diga “LUDACRIS” (se supone que las letras son siglas de “Theme for Crying Mountain”). Lo que sí se entiende muy bien es el primer single del disco, ‘Cred Woes’, que no lleva las experimentaciones electrónicas del grupo tan lejos com lo hizo su anterior disco, ‘Mess’, pero que vuelve a juguetear con acierto con las maquinitas, ahora para dar protagonismo a unas baterías sucias y a un estribillo semi hablado semi cantado que se pega más de lo que parece.

‘TFCF’:

01 The Grand Delusional

02 Cliché Suite

03 Staring At Zero

04 No Help Pamphlet

05 Face to Face With My Face

06 Emblems of Another Story

07 No Tree No Branch

08 Cred Woes

09 Coins in My Caged Fist

10 Ripe Ripe Rot

11 Crying Fountain