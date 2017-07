Royal Blood / How Did We Get So Dark?

Nadie, incluso ni ellos mismos, podía imaginarse hace tres años que un dúo sin guitarra acabaría conquistando no sólo las listas de ventas británicas con su debut homónimo, sino al público gracias a unas presentaciones en vivo sobradas de testosterona y vigorexia desmedida. Royal Blood por entonces no inventaron nada de nada (más allá del hecho de emplear un bajo que sí suena como una ruidosa guitarra eléctrica, su sonido está plagado de referencias que ni mucho menos les hace desmerecer lo que han conseguido), y ahora con su segundo álbum tampoco. Cayeron en gracia, supieron aprovechar al máximo la oportunidad y en estos momentos vuelven al ruedo siguiendo el patrón exacto. Aunque eso sí, en ‘How Did We Get So Dark?’ se ve de forma descarada que Mike Kerr y Ben Thatcher disparan hacia el rock de estadios y hacia una parcela de audiencia más heterogénea que la de su primer largo sin necesidad de dulcificarse más de lo debido para evitar que les tachen de vendidos.

Sin ir más lejos, en ‘She’s Creeping’ el falsete y el bajo de Kerr tienen un ramalazo glam incontestable, al escuchar ‘Look Like You Know’ perfectamente te puede venir a la cabeza Franz Ferdinand o cualquier otra banda británica de principios de los dos miles, y en ‘Don’t Tell’ los Muse menos incendiarios de los últimos años se asoman para dejar claro que Royal Blood pueden rebajar la agresividad y, aun con esas, seguir siendo efectivos. La producción, a cargo del propio dúo junto a la ayuda de Jolyon Thomas (Daughter, Slaves) y Tom Dalgety (Pixies, Ghost, Band of Skulls), equilibra este aspecto.

Una de las cosas buenas de este disco es que se hace cortísimo (apenas diez temas en treinta y cinco minutos) y el dúo sigue firmando canciones brevísimas que, como en el caso de ‘Where Are You Now?’, pide a gritos un minuto más extra para gozarla en condiciones. El cierre, ‘Sleep’, es la única del lote que supera los cuatro minutos, por lo que quizás de cara a una futura entrega se replanteen que esa duración sería la perfecta para que sus canciones puedan desarrollarse adecuadamente sin dar la sensación de coitus interruptus.

No obstante, a pesar de esa producción un poco más light de la que antes hemos hablado, Royal Blood siguen firmando piezas que harán las delicias de los que se quedaron prendados de su debut. Ahí está el tema titular que abre, esa ‘Lights Out’ que sigue el ADN de Queens of the Stone Age, ‘I Only Lie When I Love You’ (mi favorita desde la primera escucha por la sensualidad y la chulería que desprende Kerr ante el micro) o la bravía ‘Hook, Line & Sinker’. Está por ver si consiguen repetir esta vez el éxito de hace tres años con un disco del todo continuista en donde las sorpresas superlativas brillan por su ausencia. Pero como ya nos ocurrió tiempo atrás, en directo todo apunta a que no van a defraudar a nadie.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘I Only Lie When I Love You’, ‘Lights Out’, ‘Where Are You Now?’

Te gustará si te gustan: Los Royal Blood del primer disco, claro está, y las bandas de las que han mamado los de Brighton desde el principio: Muse, The White Stripes o Queens of the Stone Age

