St Vincent saca una de las mejores canciones de este año… ¿pero y Ojete Calor y J Balvin?

‘La Playlist’ en nuestro canal de YouTube (suscríbete directamente aquí para no perderte ningún vídeo) no descansa ni a pesar de la resaca que nos ha dejado el World Pride 2017 el pasado fin de semana en Madrid, así que este lunes hemos sacado toda nuestra artillería pesada en forma de maquillaje para que no se nos noten las ojeras.

En ‘La Playlist’ de hoy abordamos tres canciones de las publicadas este fin de semana que nos han parecido fundamentales. La primera, ‘New York’ de St Vincent, que se perfila ya como una de las mejores canciones que se van a lanzar en este 2017, y que además ha contado con la unanimidad de crítica y público.

La segunda es un poco más polémica: se trata de ‘Mi Gente’ el nuevo tema que J Balvin presentó el pasado jueves con un vídeo que copa ya las listas de lo más visto en YouTube en este momento, superando los 26 millones de visitas. Una canción ideal para desprenderse de complejos y bailar como si no hubiera un mañana.

Y, finalmente, dedicamos nuestros últimos minutos a la última ida de olla de Ojete Calor, que han transformado la mitiquísima ‘Freed From Desire’ de Gala en un himno veraniego que anima a los tetes a recogerse después de una extenuante noche de farra.