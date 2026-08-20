Mariah Carey reedita su disco maldito, con sorpresas

La campaña de ‘Glitter’ es una de las más desastrosas que se recuerdan en la industria del pop. Mariah Carey estuvo aquel verano ingresada por problemas de salud mental, el álbum -banda sonora de la película homónima- se retrasó y finalmente coincidió con los atentados del 11-S. Desde el punto de vista comercial, fue un rotundo fracaso y las críticas tampoco acompañaron.

Fue la época también en que ‘Loverboy’ tuvo que cambiarse a última hora por coincidir en sample con ‘I’m Real’ de Jennifer Lopez, tras una traición de Tomy Mottola. Mariah terminó cambiando Virgin por Universal, tras lo que considera uno de los periodos «más estresantes» de su vida.

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Sin embargo, con el tiempo, ‘Glitter’ ha sido reivindicado por su sonido post-disco y su raro homenaje a los 80 y ahora va a ser reeditado. Mariah Carey ha comunicado que el álbum va a volver a las plataformas de streaming de mano de su propio sello (distribuye «MARIAH») y además va a haber una edición en vinilo.

Apple Music revela que la fecha de lanzamiento es el 30 de octubre, y además especifica la presencia de un «disco 2», en el que aparecen 15 pistas extra, junto a las 12 originales de Mariah-, aún sin título. De momento solo sabemos que el corte 4 es una remezcla de ‘Didn’t Mean to Turn You On’, de mano de una artista tan actual como Rochelle Jordan.

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Rochelle Jordan aporta su gusto por el elegante house 90’s, en este caso en su versión más lounge, para un tema que en su versión original sonaba muy funky. Más bien, cercano a Prince.



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