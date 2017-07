The Orwells / Terrible Human Beings

El rock no ha muerto. Desde luego no estamos en 2001 y esto ya no es un no parar de salir The Strokes, The White Stripes, The Vines, The Hives y otros grupos que empiezan por “The”, pero siempre habrá un hueco para bandas como The Vaccines y The Orwells, que han llegado este 2017 a su divertido tercer disco, ‘Terrible Human Beings’. Estamos ante una celebración del estribillazo pop expresada a través de bajo, batería y sobre todo guitarra eléctrica, con más de un punto en común con Franz Ferdinand, sobre todo debido a la voz de Mario Cuomo, que guarda cierto parecido en su timbre con la de Alex Kapranos.

El último álbum de The Orwells tiene un punto kitsch desde su portada y su mismo título “seres humanos terribles”. Los de Chicago no suelen cantar sobre las penurias del mundo. Aunque parece haber un poso político en el retrato de alguien tan patético como el protagonista de ‘Vacation’, las bobadas campan a sus anchas como nos indican temas llamados cosas como ‘They Put A Body In the Bayou’, ‘Buddy’ o ‘Hippie Soldier’. Aunque nada como ese corte llamado ‘Black Francis’, en el que no ocultan su devoción por los Pixies. No obstante, ellos presentan un producto menos oscuro, más macarra y festivalero, muy perceptible en estos 38 minutos que serían 30 de no ser porque la última pista dura 7 minutos, doblando a la segunda más larga.

Las melodías contagiosas saltan a la vista desde que el álbum se abre con el mencionado single ‘They Put A Body In the Bayou’, sigue con una pista perfecta para los viajes en carretera de este verano como es ‘Fry’, continúa con los delirantes y facilones -para bien- estribillos de ‘Creatures’ (de los “reach out” a los amenazantes “They’ll follow just to eat’cha”) y ‘Vacation’ (“Turn off your television / Your permission kills civilians / No one can feel your vision / They’re on vacation, masturbating”), y después ofrece el homenaje a ‘Black Francis’. Su lema más repetido “Viva Loma Rica” es una referencia a ‘No. 13 Baby’ de los Pixies de ‘Doolittle’ (“Viva / Don’t want no blue eyes / La loma / I want brown eyes / Rica”, en aparente devoción hacia lo hispano), pero lo que entendemos claramente en nuestro país es “viva lo marica” como dicen por aquí y por allá. Si toda España convirtió “And now you do what they told ya” de Rage Against the Machine en “que me chupes la polla”, como podéis ver en este vídeo, ¿qué no haremos con esto?

Tras este highlight totalmente involuntario en la carrera de los autores de ‘Who Needs You’, quedan más cosas que disfrutar: el estupendo cambio de melodía en “Find an institution” sobre esa canción sobre hacerse mayor que es ‘M.A.D.’, la vuelta a la carretera garajera de ‘Buddy’, los “Sha la la la” y su respuesta “(sha la la la!)” de ‘Hippie Soldier’, las guitarras desbocadas de ‘Heavy Head’ y las muy Weezer de ‘Ring Pop’ y finalmente esos dos últimos minutos de ‘Double Feature’ que deben de ser ultra celebrados en sus directos. Puede que el disco se haga un poco de bola y se eche de menos más variedad, pero no es el mayor pecado de The Orwells. El mayor pecado de The Orwells es no ser británicos: si lo fueran tendrían el respaldo del NME y lo estarían petando de lo lindo.

The Orwells actúan en Bilbao BBK Live este fin de semana y también el próximo martes 11 de julio en la sala Sidecar de Barcelona y el miércoles 12 en la sala Costello Club de Madrid, en este último caso como parte del ciclo Escenarios Mahou.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Black Francis’, ‘They Put a Body in the Bayou’, ‘Buddy’, ‘Fry’

Te gustará si: no buscas grupos que inventen la rueda, sino pasártelo bien en un concierto de Vaccines, Franz Ferdinand o The Vines

Escúchalo: Spotify