Azealia Banks afirma que su colaboración con Iggy Azalea, para quien solo tiene “respeto”, está en el aire

2017 será el año en que Iggy Azalea y Azealia Banks harán las paces a través de una colaboración. Iggy ha confirmado la noticia esta semana en las redes sociales, defendiendo que buscará sacar algo bueno de los conflictos que han tenido en el pasado. Y ahora la segunda implicada en esta impensable colaboración ha confirmado la noticia, aunque cautelosamente.

La autora de ‘Broke with Expensive Taste’ dice que la colaboración está en marcha, sin embargo asegura que Iggy se ha precipitado anunciándola en las redes sociales porque Banks todavía no ha escuchado la canción que pretende enviarle para colaborar, y que por tanto su colaboración todavía está en el aire. “Aunque su propuesta me halaga, Iggy y yo no hemos acordado oficialmente esta colaboración todavía”, ha informado.

En otro comunicado, Banks ha reafirmado esta información, confirmando eso sí que ha hecho las paces con Iggy. “Sí, ambas hemos tenido nuestras diferencias en el pasado, pero éramos muy jóvenes y fueron hace mucho tiempo. Ambas estamos en lugares distintos de nuestras vidas ahora mismo y solo siento respeto por ella como mujer, artista y empresaria. Así que me emociona tener la oportunidad de trabajar con ella o con otro artista porque realmente creo que unidos somos más fuertes”.

Este año tanto Iggy Azalea como Azealia Banks han estrenado canciones, por un lado ‘Switch’ y por el otro ‘Chi Chi’. El disco de Azalea, ‘Digital Distortion’, se espera para este año, y el de Azealia, ‘Business & Pleasure’… para el futuro. Antes ha de salir su mixtape ‘Fantasea II’, de la que ha avanzado varios temas en las redes sociales como ‘Playhouse’ o ‘Ain’t Know’.

#girlpower ! Una publicación compartida de Azealia Banks (@azealiabanks) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 7:48 PDT