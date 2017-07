Iggy Azalea confirma y justifica su colaboración con su enemiga, Azealia Banks

Dos de las mayores enemigas de la historia del pop, Iggy Azalea y Azealia Banks, confirman su colaboración. En serio, la gente ha imaginado odios y rivalidades inexistentes o como mínimo un pelín exagerados entre diversas cantantes femeninas… y luego ha estado lo de estas dos, que se han sacado los ojos a través de las redes sociales varias veces, sobre todo después de que Azealia Banks acusase a Iggy de apropiacionismo cultural por su manera de rapear sin ningún interés por las causas sociales.

Hace poco Azealia Banks intentó un acercamiento, mostrándose dispuesta a hablar y trabajar juntas, e Iggy Azalea respondía positivamente. Ahora se ha confirmado la noticia: Azealia estará en el nuevo disco de Iggy Azalea. Así lo ha indicado en Snapchat, teniendo que justificarse luego ante sus fans en Twitter por razones evidentes: “no espero que entendáis por qué me gustaría colaborar con alguien que ha dicho públicamente que esperaba que me muriera. Esto ha sido algo negativo durante demasiado tiempo, si hay algo positivo y también creativo que podamos extraer de esto, yo… lo voy a intentar”. Cuando un usuario le decía “¿después de convertir tu vida en un infierno, ahora vas a ayudarla?”, Iggy contestaba: “no sé de cuánta ayuda serviré. Estoy en un lugar distinto ahora. Creo que será bueno para el rap femenino”. También añadía: “no espero que la queráis, no estoy de acuerdo con su tono y puede que esto no dure mucho, pero no lo sabré si no lo intento”. “También creo que las mujeres en el rap deben estar unidas para prosperar. Necesitamos que haya más colaboraciones”, culminaba.

Todo un ejemplo que seguir, aunque lo verdaderamente útil habría sido que esta colaboración hubiese llegado cuando ambas estaban en la cumbre de su carrera, hace unos 4 años, en lugar de ahora cuando, comercialmente, llevan años sin dar pie con bola. No obstante, ojo con ‘Switch’, porque pese a su flop (un top 180 en Australia es su mejor dato), es una canción de lo más reivindicable, una de las mejores canciones del momento para nuestra redacción.