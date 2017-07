Morrissey denuncia el acoso de un policía romano armado y sube su foto

Morrissey no ha acudido a su web True To You para comentar qué le ha parecido su biopic o al menos el tráiler de su biopic, que al menos habrá visto, pero sí ha aparecido en el Facebook de un fotógrafo colega para denunciar el acoso vivido ayer en Roma por un oficial de policía que le habría retenido durante 35 minutos pidiéndole “los papeles”.

Esto dice el oficial de policía: “Anoche a las 7.45 en la Via del Corso en Roma, el oficial de policía que veis abajo aterrorizó a Morrissey durante 35 minutos exigiéndole “papeles”. Morrissey no llevaba papeles. El oficial dijo entonces: “Ya sé quién eres” y Morrissey respondió: “Conozco la ley, conozco mis derechos, y no tienes ninguna razón para detenerme”. El oficial se puso a gritar en voz alta y una multitud de más de 100 personas acudió. El oficial sostuvo su arma durante el enfrentamiento. Después de 35 minutos, Morrissey se alejó, y el oficial no le siguió”. A continuación aparece un texto de Morrissey.

En él indica: “Esto ha sido un acto de terror deliberado por este oficial, que no tenía identificación personal, pero cuya motocicleta Polizia 113 tenía la placa G2458. Ni he quebrantado la ley ni he actuado de manera sospechosa. El oficial agarró su arma y la sostuvo mientras me gritaba en la cara. Algunas personas vinieron a mi rescate. Esto sucedió fuera de la tienda de Nike, y mucha gente filmó al oficial, obviamente insensato. Creo que me reconoció y quería atemorizarme. No cedí aunque creía que estaba a punto de dispararme. Le pido a la gente que se guarde de este oficial peligrosamente agresivo. Puede mataros”.

Morrissey ha vivido en Roma en el pasado y de hecho dedicó a Italia su disco ‘Ringleader of the Tormentors’, que grabó en la misma Roma.