Sexy Zebras / La polla

Como apuntaban con toda la acritud del mundo nuestros colaboradores Oli + Glu en aquella tira cómica en la que aludían al nuevo disco de Sexy Zebras, la actitud del trío madrileño es un poco la de conectar por el camino fácil del asunto. Tomar el caca-culo-pedo-pis infantil y hacer confluir un rock garajero sucio y directo con un lenguaje igual de directo, presto para casi cualquier público que tenga sus hormonas lo suficientemente a flor de piel como para ponerse cachondo con sus insinuaciones sentencias: “quiero follar contigo, ha sido un año jodido” (‘Quiero follar contigo”); “mami, dame una horita y yo te azoto en el culito” (‘Mami’); “métete mi dedo por el culo (…) porque me sale de la polla –x 8–” (‘La polla’); “we are the boys que quieren mojar, we are the girls que la quieren gosar” (‘Rock The Party’); “here here here, duro duro duro, aquí los Sexy Zebras para darte por el culo” (‘Rock The Party’). Una colección tan exageradamente gruesa que a la larga resulta hilarante porque, cuando parece que no pueden superarse, lo consiguen: “has abusado de mamar de mi rabo, no soy una vaca de tu ganado (..) mira cómo tengo el rabo –x 4–” (‘Machote’).

Pero también cabe pensar que, quizá, no quepa dar tanta importancia a la carga lírica de lo que no es sino una revisión siglo XXI y garajera del cock rock (a medio camino de Molotov, Mötley Crüe y LMFAO) que, aprovechando su toque de cultura hispana, podíamos denominar “escrotorock” –gracias por la inspiración, Zahara–. Al fin y al cabo, lo que no se puede poner en duda es su honestidad: seguro que creen y piensan cada una de las palabras que ponen en sus canciones y que, para bien o para mal, mucha gente se identifica o admira su visión. Si es así, estarán encantados porque ‘La polla’ es un disco no ya entretenido, como lo era ‘Hola, somos los putos Sexy Zebras’, sino divertidillo.

Porque pese a que su nuevo hit, la balada romántica (kind of) ‘Quiero follar contigo’, auguraba una mayor profundidad de registros, ‘La polla’ aparenta tener muchos menos vericuetos que sus viejos discos. Aquel puntito hard-rock está aquí limitado a algunos instantes (‘Mami’, ‘Crazy’) y, a cambio, suenan más sucios, salvajes y directos que nunca, con ganchos tan básicos que resultan coreables desde el primer instante como ‘Yeah’, ‘Rock da Party’, ‘Sexo y marihuana’, ‘OMG’, claramente destinados a nutrir de follón y pogo sus ya de por sí sudorosos conciertos. Gusten más o menos, lo que es innegable es que han encontrado un amplio nicho (no me parece descabellado pensar que pueden gustar por igual a fans de Los Nastys y de Taburete) en el que hoy por hoy no tienen competencia y que lo están administrando con gran habilidad.

Sexy Zebras actúan hoy, viernes 7 de julio, en Mad Cool 2017. Este verano también podrás encontrarles en Arenal Sound y Sonorama Ribera.

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘Quiero follar contigo’, ‘Sexo y marihuana’, ‘Mami’, ‘Yeah’, ‘La polla’

Te gustará si te gusta: Molotov, Los Nastys, Royal Blood (especialmente si eres británico y no entiendes las letras)

Escúchalo: Spotify, Youtube