‘Get Low’ de Zedd con Liam Payne: ¿hit discotequero o música de probadores de Bershka?

Zedd ha estrenado single con Liam Payne, ‘Get Low’. El tema es un efectivo house pop ibicenco que sin embargo no se sabe hasta qué punto está hecho para ser un rompepistas o un “filler” cualquiera de la radiofórmula actual: puede que sea un “grower” -y la producción es buena- pero parece sobre todo música de fondo de las tiendas de ropa más concurridas.

‘Get Low’ es el segundo sencillo en solitario de Liam de One Direction tras el lanzamiento de su primer single, ‘Strip that Down’, que a pesar de, o gracias a su clara inclinación hacia el sonido de ‘Shape of You’ -es co-autoría de Sheeran- y, por tanto, hacia el pop teñido de R&B del primer Justin Timberlake, ha funcionado muy bien en las listas británicas, donde continúa firme en el top 6 de las canciones más vendidas del país. En Estados Unidos es top 33 y en España top 76.

Por su parte, Zedd ha estrenado otro single este año, ‘Stay’ con Alessia Cara, que ha sido un éxito, como indican sus 380 millones de reproducciones en Spotify. Curiosamente ambos singles de Zedd, conocido por su éxito ‘Clarity’, representan dos sonidos diferentes que han invadido la radio en los últimos tiempos, el primero cercano al EDM fluorescente de The Chainsmokers, el otro el tropical house de Bieber y compañía.