Ed Sheeran y un Migos echan una mano a Liam Payne en su estreno post-One Direction

Poco a poco, en los últimos meses hemos visto a cada uno de los miembros de One Direction ir dando sus pasitos en sus carreras en solitario tras el teórico hiato de la boy-band. Zayn, que abandonó el barco el primero, rompió el hielo el pasado año, y después le han seguido Harry Styles, que acaba de editar su debut, Niall Horan y, a falta de que Louise Tomlinson haga algo más que cantar para Steve Aoki, ahora le toca el turno a Liam Payne.

Payne ha presentado hoy su primer single, que se titula ‘Strip That Down’. La canción está compuesta por el propio Liam junto a una dupla que ha obrado el que es ya uno de los éxitos más grandes de 2017 (si no el que más). Hablo de ‘Shape of You’ y de sus autores (al menos de los iniciales), Ed Sheeran y Steve Mac, que han compuesto junto a Liam este tema R&B con bastante gancho, un poco Justin Timberlake en la era ‘Future Love’.