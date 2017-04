Zayn, entre chicas, alcohol… y ¿tabaco? a lo The Weeknd

Zayn Malik, el One Direction más underground, estrena hoy vídeo para el tema que presenta su segundo disco en solitario, que sucede al interesante ‘Mind of Mine‘. ‘Still Got Time’, para nuestra redacción una de las mejores canciones del momento, es ahora una fiesta de chicas, tatuajes, alcohol y tabaco (¿o no será tabaco?), fácilmente asociable a la imaginería del primer The Weeknd. El final del vídeo presenta más artistas invitados.

Si todo esto te suena a Drake no es nada raro. De hecho el artista invitado PARTYNEXTDOOR ha colaborado en ‘Views’ además de con otros artistas tamaño Rihanna.

De momento, eso sí, el éxito de la canción es muy moderado: tan solo ha alcanzado el número 24 en Reino Unido (mientras Harry Styles era top 1) y el número 66 en Estados Unidos, país en el que ahora reaparece en el puesto 95. Suponemos que el vídeo, pese a no ser precisamente una superproducción, pese a jugar con el carácter amateur, lo-fi y underground, algún punto sumará.

¿Qué canción encontramos aún más arriba en listas oficiales? Por supuesto su dúo con Taylor Swift para la banda sonora de ’50 sombras de Grey’. El sello de Zayn anuncia el disco del cantante para “verano” sin desvelar fecha de edición ni tracklist.