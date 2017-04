Las mejores canciones del momento: abril 2017

Nuestra playlist para Spotify con las mejores canciones del mes, a punto de superar los 1.000 suscriptores, se renueva hoy con otras 30 canciones. Os las presentamos brevemente. También disponible en Deezer.

1.-Luis Brea y El Miedo / Nueva Generación: Hace un par de semanas pudimos estrenar el vídeo lleno de cameos de este hitazo incluido en el nuevo disco de Luis Brea, ‘Usted se encuentra aquí‘. Entre quienes no faltaron, miembros de León Benavente, Miss Caffeina, largo y sorprendente etcétera.

2.-La Plata / Un atasco: Entre nuestras recomendaciones Jägermusic del mes, este pepinazo de los valencianos La Plata, con un single apto para fans de Décima Víctima, Radio Futura, Los Claveles y Triángulo de Amor Bizarro.

3.-Ängie / Spun: La cantante sueca que te presentamos hace unos meses con canciones como ‘Smoke Weed Eat Pussy’ tiene un nuevo single en el mercado, ideal para amantes del pop inmediato de producción sofisticada.

4.-Bleachers / Don’t Take the Money: El nuevo single de Bleachers, el proyecto de Jack Antonoff de .fun, gustará a los seguidores de The Killers, The 1975 y el pop llenaestadios de los 80 en la estela de Tears for Fears.

5.-Sufjan Stevens, Bryce Dessner, Nico Muhly, James McAlister / Saturn: ¿Pereza ante el nuevo proyecto colaborativo de Sufjan solo porque no es un disco suyo en solitario? En absoluto: dientes largos ante esta joya de su vertiente más electrónica, más “Age of Adz”, que anticipa un nuevo álbum sobre astronomía y ciencia.

6.-Goldfrapp / Ocean: Reconciliación con Goldfrapp tras la decepción de ‘Anymore’. Casi cada nueva pista del grupo cobra sentido dentro de su nuevo disco ‘Silver Eye‘, entre ellas la final ‘Ocean’, una de sus canciones más Depeche, sin por supuesto renunciar a su sonido.

7.-Gorillaz ft D.R.A.M. / Andromeda: Entre las 4 canciones que Gorillaz lanzaron a la vez (después llegó incluso una 5ª), la redacción escogía ‘Andromeda’ como la mejor. Mi compañera Mireia Pería decía sobre ella: “la canción que más suena a los Gorillaz canónicos; parece que en ella busquen su próximo clásico instantáneo”.

8.-Nite Jewel / 2 Good 2 Be True: Delicia R&B de una Nite Jewel que suena en su mejor momento en esta pista apta para seguidores de Junior Boys y Jessy Lanza. Su próximo disco sale el 5 de mayo.

9.-Charli XCX ft Mø / 3AM (Pull Up): Entre las canciones de la nueva mixtape/disco de Charli XCX, la que más está gustando a los usuarios de las plataformas de streaming, y con razón, gracias a su potencial comercial, es este llenapistas entonado junto a la danesa Mø.

10.-The Juan Maclean / Can You Ever Really Know Somebody: Que el cuarto disco de LCD Soundsystem no termine de llegar (ahora el grupo al menos ha vuelto a tocar) no significa que DFA esté parado. Una de las últimas novedades es este single suelto de Juan Maclean, fiel a los principios de artista y sello.

11.-Drake / Passionfruit: El gran caballo ganador de la playlist/mixtape/disco/whatever de Drake es esta suave canción que, pese a su candidez y sólo aparente falta de gancho comercial, seguramente marque el camino del pop durante los próximos meses.

12.-Kendrick Lamar / HUMBLE.: Adelanto del inminente nuevo disco de Kendrick Lamar que sale este Viernes Santo, ‘HUMBLE.’ es ya uno de los mayores éxitos comerciales de la carrera del artista, número 1 en Spotify USA desde hace días.

13.-Joe Crepúsculo: Pisciburguer: Puede que no sea la mejor canción del Recomendado ‘Disco duro’ de Joe Crepúsculo, mérito que habría de caer en ‘Música para adultos’ o ‘Un demonio con piel de cordero’, ¿pero no apunta ‘Pisciburguer’ a ser uno de los hits underground del verano?

14.-Zara Larsson / I Would Like: La canción que ya es un hit cuasi global desde hace rato es esta de la sueca Zara Larsson, cuyo debut internacional me ha sorprendido muy gratamente. Uno de los discos del verano.

15.-Reyko / Spinning Over You: Entre los artistas que han pasado por Revelación o Timo, los españoles pero ahora situados en Londres Reyko, con este single a medio camino entre el tropical house y la delicadeza de unos Black Box Recorder. Suma ya 400.000 reproducciones en Spotify gracias a su viralización en esta plataforma. Se les escucha, atención, sobre todo en Suecia y Noruega.

16.-The xx / Say Something Loving: Aunque The xx no se están esforzando mucho en explotar las posibilidades comerciales de ‘I See You‘, el trío al menos ha tenido a bien estrenar un vídeo para su segundo single.

17.-Slowdive / Sugar for the Pill: Estupendo adelanto del primer disco de Slowdive en 22 años, que sale el 5 de mayo y ya os podemos adelantar que será Disco Recomendado en nuestra web o casi.

18.-Los Planetas / Porque me lo digas tú: Breve pero muy enternecedora canción incluida en el último disco de Los Planetas, el notable ‘Zona temporalmente autónoma‘.

19.-The Magnetic Fields / ’83: Foxx and I: No uno de los discos del mes sino uno de los discos del año es el que ha presentado Stephin Merritt sobre sus 50 años de vida, con una canción dedicada a cada año. ‘50 Song Memoir‘ incluye 5 discos que reseñamos recientemente por separado.

20.-ZAYN, PARTYNEXTDOOR / Still Got Time: Tan Drake que parece una canción de Drake cada vez que arranca es el adelanto, por otro lado irresistible, del segundo disco de Zayn.

21.-Amber Coffman / No Coffee: Pasada su tumultuosa salida de Dirty Projectors, Amber Coffman va a publicar al fin su disco en solitario grabado junto a su ex, en el que se incluyen maravillas como ‘All to Myself‘ o esta ‘No Coffee’, entre los años 70 y el sonido de la Lauryn Hill más acústica.

22.-Chairlift / Polymorphing: Chairlift ponen fin a su espléndida carrera publicando un simpatiquísimo vídeo para una de las mejores canciones del que será su último álbum, ‘Moth‘.

23.-Cosmen Adelaida / Contra la pared: Otra canción más del grupo madrileño con vocación de hit, entre Stereolab y OMD, y a la que solo impedirá llegar más lejos esa producción deliberadamente feísta que embadurna las últimas grabaciones de Paco Loco (Chucho, Rusos Blancos).

24.-Blonde Redhead / Green Light: El grupo italonipón asentado en Nueva York no ha dejado que esta joya se perdiera en el tracklist de su último EP y le dedicaba un vídeo hace unas semanas.

25.-alt-J / In Cold Blood: El particular “art pop” de la exigente banda británica vuelve a dar en la diana en esta pieza de 3 minutos en la que caben guiños jazzies y electrónicos, además de una cita a un código binario.

26.-nudozurdo / Úrsula hay nieve en casa: No es uno de los dos singles principales que presentan lo nuevo de nudozurdo, ‘Voyeur amateur‘, pero sí una de las canciones más bonitas y significativas de su carrera, en la que muestran lo que han crecido como autores en estos 10 años en activo.

27.-Land of Talk / Inner Lover: El primer disco en 7 años del trío de Montreal Land of Talk se presenta con esta delicada pieza, perfecta para seguidores del pop electrónico más intimista.

28.-Sparks / Hippopotamus: El dúo de culto de los 70 formado por los hermanos Mael vuelve con nuevo disco de estudio, presentado por un single llamado ‘Hippopotamus’, tan teatral como sus últimos trabajos. También preparan película con Léos Carax, Rihanna y Adam Driver (!!).

29.-Jamiroquai / Cloud 9: El single más clásico del nuevo disco de Jamiroquai, también el primero en 7 años, era el segundo. ‘Cloud 9’ es ahora mismo la canción más escuchada del disco en Spotify por un motivo.

30.-Glowie / No Lie: Terminamos con otra de las protagonistas de “Revelación o Timo”, la cantante islandesa Glowie que en cualquier momento podría alcanzar la fama internacional. Para muestra, el pegajoso ‘No Lie’.