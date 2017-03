Blonde Redhead hace un gran vídeo para ‘Golden Light’

Blonde Redhead publicó su nuevo EP, ‘3 O’Clock’, el pasado 3 de marzo en todas partes menos en Estados Unidos y Canadá. A estos países llega hoy el nuevo trabajo del trío de Nueva York, con el que hablábamos hace unas semanas con motivo de su paso por nuestro país. El grupo está de gira por Europa recuperando ‘Misery is a Butterfly’.

Con motivo de la publicación de este EP en América del Norte, el grupo autor de ‘Dripping’ ha estrenado un videoclip para una de sus pistas, ‘Golden Light’, que es una preciosidad. El director Virgilio Villoresi y el cinematógrafo Michele Brandstetter han colaborado para la creación de esta surrealista pieza visual que retrata (o eso parece) el fracaso de una relación sentimental a través de un exquisito prisma psicodélico y surrealista lleno de juegos visuales y simbología.

Kazu Makino y los hermanos Simon y Amadeo Pace formaron Blonde Redhead en 1993 y publicaron su primer disco en 1995, esto es, en medio de la explosión grunge, escena en la que nunca encajaron debido al carácter experimental y “arty” de sus canciones. El grupo ha sobrevivido a los 90 con discos como ‘Melody of Certain Damaged Lemons’, ‘Misery is a Butterfly’ o ’23’ y ha continuado publicando singles memorables como ‘Dripping’ o la canción para la que hoy presenta vídeo.