Sufjan Stevens vuelve con ‘Planetarium’, un álbum colaborativo sobre astronomía y ciencia

Vuelve Sufjan Stevens tras el aclamado ‘Carrie & Lowell’, pero no lo hace solo ni con un álbum al uso. Hace unos años, la Muziekgebouw de Eindhoven encargó al prestigioso compositor y arreglista Nico Muhly (Joanna Newsom, The National, Antony and the Johnsons) una composición exclusiva para interpretar en su prestigioso auditorio. Él reclutó para ello a sus amigos Sufjan Stevens, Bryce Dessner (The National) y James McAlister (programador y batería habitual de Stevens) y, junto a secciones de cuerda y viento, interpretaron la obra ‘Planetarium’.

Parte de aquellos arreglos orquestales fueron registrados en un estudio de grabación y, el pasado año, el “grupo” decidió volver a trabajar en ellos y adaptarlos a un formato de canción. Stevens y McAlister, especialmente, pasaron buena parte de 2016 reescribiendo y adaptando las letras y las bases rítmicas para transformar todo ese trabajo en un álbum de 17 canciones que, ahora, verá la luz: será el próximo 6 de junio. Un trabajo que se define como “en parte odisea-rock, en parte electrónica experimental y en parte composición clásica”.

“Conceptualmente, ‘Planetarium’ gira alrededor de las ideas cósmicas que exploran las letras de Stevens: mitología, astrología, ciencia, astronomía y las complejidades de la conciencia huamana”, dice la nota de prensa. Recordemos que en ‘The Age of Adz’ Sufjan se inspiró en el trabajo del artista Royal Robertson, obsesionado con la ufología y la ciencia astronómica. El primer avance de ‘Panetarium’ es ‘Saturn’, que ciertamente recuerda al sonido de aquel disco.

PLANETARIUM

1. Neptune

2. Jupiter

3. Halley’s Comet

4. Venus

5. Uranus

6. Mars

7. Black Energy

8. Sun

9. Tides

10. Moon

11. Pluto

12. Kuiper Belt

13. Black Hole

14. Saturn

15. In the Beginning

16. Earth 17. Mercury