The xx / I See You

Habrá quienes al escuchar ‘I See You’ digan que los británicos han perdido su esencia, que añoran aquel minimalismo sonoro y aquellos silencios que vertebraban sus dos primeros álbumes. Y sí, cualquiera que les haya seguido desde sus inicios está en su pleno derecho de afirmar algo así, aun conteniendo este tercer largo un tema como ‘Performance’ (donde se atreven a incorporar arreglos de cuerda después de haber hecho lo propio en aquel ‘Together‘ que firmaron para la banda sonora de ‘El Gran Gatsby’), que ubicado justo en la mitad del tracklist ejerce de ficticio puente entre los nuevos y los primerizos The xx. Pero ellos mismos, siendo conscientes de que repetir la fórmula sería cuanto menos abusivo, han querido dar un acertado paso más allá.

La gestación de ‘Coexist‘ para ellos fue una cruz, sobre todo por la presión latente y la expectación que aquellas canciones despertaron meses antes de su publicación. Medio mundo, tras el sorprendente éxito de su debut, comparó ambos trabajos y los examinó con lupa. Obviamente, el trío sabía que eso iba a pasar y, por ello, en vez de arriesgar, hace cinco años mantuvieron -con alguna excepción- una línea continuista a expensas de repetirse. Pero eso ya fue. Evolucionar y salir de la zona de confort es algo que se marida a fuego lento.

Si en ‘Coexist’ Jamie xx ya se postulaba como el orfebre en la sombra, en ‘I See You’ tenemos la confirmación definitiva. El éxito de ‘In Colour‘ en 2015 es determinante para entender el sonido de este nuevo álbum. La banda, desde sus inicios, tenía la idea en la cabeza de grabar en el estudio solo aquello que fuera después posible tocar en vivo. No obstante, la puesta de largo de Jamie y sus sesiones de DJ en solitario les hizo vislumbrar, a Romy y Oliver, que había un sinfín de nuevos terrenos sonoros que explorar y que la electrónica podía ser igual de emocionante que sus guitarras y sus bajos. Tras poner voz a ‘SeeSaw’, ‘Loud Places‘ y ‘Stranger in a Room’ un nuevo horizonte se abría para el dúo vocalista.

La atareada agenda de Jamie en estos últimos dos años también ha resultado crucial. Antes del lanzamiento de ‘In Colour’ el trío pasó una temporada en el estudio en Nueva York, Los Ángeles y Texas, donde empezaron a maquinar estas nuevas diez canciones que nos ocupan. Y es más, en el caso de Romy, ésta se quedó unas semanas extras en la ciudad californiana para participar en un campamento de escritura junto a Robin Hannibal de Rhye o el One Republic Ryan Tedder para aprender la ciencia de los himnos pop.

Por ello, mientras Jamie andaba de lo más atareado con la promoción de su disco y su vasta agenda de bolos, Romy (ya en Londres) y Oliver se pusieron a trabajar mano a mano en las demos de estos temas. Aunque eso sí, cuando Jamie ya contó con tiempo para volver con sus compinches, y teniendo en cuenta que las canciones ya estaban más que encauzadas durante su ausencia, empezó a añadir todos los elementos electrónicos y los múltiples samples que deambulan por ‘I See You’.

Al no atreverse a cantar (al menos, de momento), Jamie ve los samples como una tercera voz alternativa para The xx. Ya se ha mencionado en infinidad de ocasiones el uso de ‘I Can’t Go For That (No Can Do)’ de Hall and Oates en la pegajosa ‘On Hold‘, pero este es un recurso del que se vale también en el segundo adelanto, ‘Say Something Loving‘ (donde reivindican el ‘Do You Feel It?’ de Alessi Brothers); o en esa ‘Lips’ con aderezo tropicalista que bien podría ser una de las canciones más sensuales que han firmado hasta la fecha y en la que usan ‘Just (After Song of Songs)’ de David Lang (las trompetas que dan la bienvenida en la bailable ‘Dangerous’ son propias según los créditos).

En la crítica de ‘Coexist’ apuntábamos que los dramas personales post-adolescentes de la banda se veían reflejados en la afectación de los vocalistas. The xx nunca ha sido una banda que haya compuesto canciones muy alegres que digamos. Sin embargo, ‘I See You’ sí que destila más optimismo de lo que nos tenían acostumbrados y el desamor, lejos de ser una carga, aquí se contempla como una oportunidad para hacer un reset y seguir adelante. Se nota que Romy está más contenta que nunca ahora que está enamorada hasta las trancas y se va a casar en piezas como ‘Say Something Loving’ o esa ‘I Dare You’ que bien podría ser en un futuro uno de sus singles más exitosos. La canción, que ya presentaron en directo a su paso por Saturday Night Live, tiene un estribillo que se engancha a la primera, es perfecta para la radiofórmula (que se preparen aquellos que se cabrearon porque Los 40 Principales radia ‘On Hold’) y cuenta con una línea de bajo que te hace levantarte de la silla y ponerte a bailar como un poseso. Pero hay más: incluso una canción que se presta al llanto como ‘Brave For You’, la cual Romy dedica a sus padres fallecidos, acaba siendo un canto a la esperanza.

El extinto problema con el alcohol de Oliver, que él mismo confesó recientemente en una entrevista a Pitchfork, también se plasma en cierta manera en el álbum. Ahí está ‘Replica’ por ejemplo, una pieza que habla sobre dejar atrás las conductas autodestructivas. Pero para el final, sabiendo que Jamie y Romy han sido de gran ayuda para la abstemia de Oliver, sobrecoge escuchar ‘Test Me’, una pieza que reafirma que más que compañeros de banda son una familia sólida que se ayuda entre sí en los momentos más delicados.

Empezaba este texto anticipándome a los comentarios que algunos viejos fans harán cuando escuchen este disco. Pero hay que destacar también el potencial que ‘I See You’ tiene entre esa inminente nueva base de fans que en breve dirá “este disco es el que más me gusta de The xx porque no me parece tan aburrido como los anteriores”. Empezamos muy pero que muy bien el año.

Calificación: 9/10

Lo mejor: ‘Lips’, ‘Say Something Loving’, ‘I Dare You’, ‘On Hold’, ‘Test Me’

Te gustará si: después de ‘In Colour’, veías necesario que Jamie xx renovara el sonido de The xx.

Escúchalo: Spotify