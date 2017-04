Chairlift se despiden con más elegancia todavía

Chairlift se han separado recientemente, pero lo han hecho de manera digna -pues han dejado en nuestras manos cuatro discos más que notables y personales- y amistosa, pues el dúo se ha embarcado en una gira de despedida por Estados Unidos.

Además, hoy tienen el detalle de compartir un último vídeo que merece la pena ver. Lo ha dirigido la propia Caroline Polachek, oscila entre el lyric video y la sensualidad estética que aporta siempre el blanco y negro, y además contiene una considerable mina de memes entre gatos, barras de pan y ese vestuario hecho de naipes.

La canción, ‘Polymorphing’, era una de las mejores contenidas en su disco del año pasado, ‘Moth‘, y de hecho en la nota la sitúan como una de sus favoritas. “Quería hacer un último vídeo de Chairlift y ‘Polymorphing’ es una de nuestras favoritas, quizá la canción más “nosotros” del último disco”. Continúa: “Es el vídeo menos conceptual que hemos hecho, no hay “datamosh”, movimientos de baile o traducciones de lenguas extranjeras, solo es un brindis para nuestros fans, amigos, la ciudad y el constante cambio. Y sí, hay un brindis de verdad en el vídeo”.

Recientemente, Caroline Polachek ha publicado un disco instrumental, ‘Drawing the Target Around the Arrow‘. También mi compañero Jordi Bardají ha recordado la carrera de Chairlift con una estupenda playlist.