Jamiroquai / Automaton

Nada como desaparecer 7 años para que el público te reciba con más ganas que nunca. Jamiroquai ha pasado de sacar álbumes regularmente a hacerlo cada 4, 5 y ahora 7 años. El verano pasado era el vigésimo aniversario de ‘Virtual Insanity’, una canción y un vídeo que valen una carrera, y ahora el proyecto de Jay Kay lanza un nuevo álbum que no ofrece grandes novedades pero que en un par de ocasiones sí es capaz de mostrar lo mejor del artista. Y de convencernos de que Jamiroquai molaba más de lo que recordábamos.

El concepto de ‘Automaton’ es un nuevo juego entre lo humano y lo robótico en la era “digital”, “en vista del auge de la inteligencia artificial y la tecnología en el mundo de hoy y de cómo los humanos estamos empezando a olvidar las cosas más agradables, simples y elocuentes de nuestro propio entorno, lo que incluye la relación entre los seres humanos”. Podríamos abrir un debate sobre si el concepto es original y apetecible o todo lo contrario, si llega tarde o está más que sobado, pero no merece la pena: Jay Kay no lleva este tema mucho más allá del single homónimo, que dice: “Todo este amor que sentí por ti se ha ido a otro sitio / en la vida digital”. Está muy bien la idea porque además pega con ‘Virtual Insanity’, pero el resto es la previsible fiesta nocturna. No esperes más reflexión sobre la vida de este famoso coleccionista de coches de lujo. Lo que nos da es un vasito de limonchelo por aquí, un affaire por allá. Con razón ‘Automaton’ sale al mercado en la estación que sale.

Hay una intencionalidad Daft Punk -ya sabéis, estamos hablando de robots- en algunos arreglos vocales del sencillo principal, del tema que abre el largo ‘Shake It On’ o de la bailable ‘Superfresh’. Ambos proyectos tienen asimismo un gran número de bajos en común porque beben de las mismas influencias setenteras. Pero la recreación de esta era sin más adorno es lo que mejor se le da a Jamiroquai, como muestra el dedazo disco de la mencionada ‘Shake It On’ y también el segundo sencillo, ‘Cloud 9’, que termina siendo una de las composiciones más conseguidas de su carrera, en este caso hablando sobre la felicidad de superar una relación que ha tocado a su fin.

En la línea, ‘Summer Girl’ podría haber sido tanto un sencillo de Donna Summer a finales de los 70 como uno de Hercules & Love Affair de 2008. Casi lo mismo que ‘Something About You’, que sí agradece una minúscula incursión trance que apenas dura segundos pero ahí está. Sobre todo porque la segunda parte del álbum, sin hacer aguas, no ofrece gran sorpresa. ‘Nights Out in the Jungle’ no sabe retratar una noche salvaje, cuando lo más que pasa en esta es que unas drag queens saludan desde una limousina; el saxo de ‘Dr Buzz’ (sobre las drogas) no salva una canción mediocre y ‘We Can Do It’ se acerca como otras a los terrenos de Chic, pero resultando demasiado plana.

Por suerte, el asunto remonta con la última pista, lo que es de agradecer en un álbum que dura 57 minutos y debería durar lo mismo que ‘C’est Chic’. ‘Carla’, dedicada a una chica que representa la inocencia, sigue los mismos patrones estéticos del álbum pero sabe aportar un punto de misterio desde letra y música que se echa de menos en otros momentos. ¿Está dedicada, como parece, a una hija que no tiene aún? ¿Es de alguna manera un recuerdo infantil? Una canción abierta que estimula la imaginación y que podría ser un buen quinto single. Ni tan mal.

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘Cloud 9’, ‘Carla’, ‘Something About You’, ‘Superfresh’

Te gustará si te gusta: Chic, Donna Summer, Daft Punk, él mismo

Escúchalo: Spotify