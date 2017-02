Rag’N’Bone Man venderá un millón, The xx no

Hits

La sorpresa de la semana, comercialmente hablando, la ha dado Rag’N’Bone Man desde Reino Unido. En este país es ya uno de los debutantes más vendedores de los últimos tiempos, al haber despachado en tan sólo una semana 117.101 unidades (incluyendo 4.700 procedentes del streaming pero también 4.300 vinilos) de su disco de debut, ‘Human‘. Esta apabullante cifra supone la mayor venta de copias en 7 días desde que la muerte de Bowie elevó las cifras de la primera semana de ‘Blackstar’ hasta las 146.168 unidades, además del mejor debut de ningún artista desde 2011 (Rebecca Ferguson en la Navidad de 2011), superando a la mismísima Emeli Sandé. Rag’N’Bone Man obtiene un disco de oro en tan solo una semana.

Alguien podría argumentar que no va a pasar nada con Rag’N’Bone Man en Estados Unidos y que el disco podría caer en picado en las próximas semanas en las mismas islas, pero esto último no va a pasar. Únicamente ‘Shape of You’ de Ed Sheeran impide al sencillo también llamado ‘Human’ ser número 1 en la lista de singles británica, en la que esta semana avanza del puesto 5 al 2. Y por si fuera poco, el tema ‘Skin’ aparece también en el puesto 25: esto asegura la longevidad del lanzamiento. De hecho, según las “midweeks”, el álbum ‘Human’ será número 1 al menos una semana más en Reino Unido, pues ha vendido 28.000 copias más durante el finde y otras 8.000 durante este lunes. El disco de platino en Reino Unido es inminente y después podrían venir más. No hay duda de que el nombre de Rory Graham es el de moda en las islas británicas.

¿Qué está pasando con ‘Human’, el disco, fuera de las islas? Ha tenido una recepción excelente en los países más similares culturalmente a Reino Unido, siendo número 1 en Irlanda y número 3 en Australia, pero ojo, también ha sido número 2 en mercados tan gordos y complicados como Alemania y Francia. Está claro que este será, comercialmente, uno de los discos más vendidos de 2017. El millón de unidades parece pan comido.

Flops

Quienes están decepcionando con los resultados de su disco son The xx. Las críticas para el excelente ‘I See You’ sí acompañan. Según Metacritic este sería su segundo mejor disco con un 85/100, muy cerca del primero (87/100). Sin embargo, por alguna razón, no está calando entre el público del modo en que lo conseguía el debut del grupo, que vendía un millón de copias.

Los primeros resultados de ‘I See You’ fueron aceptables (número 1 en Reino Unido, Holanda y Alemania y número 2 en España o Estados Unidos, aunque con cifras modestas), pero algo se notaba que iría regular cuando Radio 1 (BBC) se pensó, durante semanas y semanas, si incluía o no ‘On Hold’ en su playlist semanal. Un mes después de su edición, The xx no tienen ningún single sonando ni en Radio 1 ni en Radio 2 y en su consecuencia el disco está cayendo en las islas antes de ser disco de oro, pese a que enero y febrero no son precisamente meses competitivos. ‘I See You’ pasa su 5ª semana en el puesto 33 de las islas y según las midweeks, este viernes abandonará el top 40.

Peor todavía es el escenario estadounidense, donde ‘I See You’ pasa su cuarta semana bajando al puesto 118 (!!??). ¿A alguien en su sello se le habrá ocurrido potenciar un segundo single, rodar un vídeo decente para alguna canción o se dejará morir este disco como el mayor fracaso comercial del trío? Mediatraffic estima 283.000 unidades vendidas en todo el mundo. No está mal, pero el primero superó el millón, el segundo se acercó y ‘I See You’ no parece que vaya a vender mucho más si no sucede algo pronto. Una pena teniendo en cuenta que su edición física es además exquisita.