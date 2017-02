El físico importa: la edición histórica de ‘I See You’ de The xx

“I’ve been a romantic for so long” es una de las frases más sonoras de ‘I Dare You’, esperamos que uno de los inminentes singles de ‘I See You‘, el gran disco que este año han lanzado The xx, aunque el público generalista esté empezando a olvidarlo. Y nos sirve perfectamente para inaugurar esta nueva sección en la que, en contra de la demanda popular, ya casi solo pendiente de las ediciones en Spotify, Deezer, iTunes o Apple Music, comentaremos algunas ediciones físicas de interés para bien o para mal.

La de The xx demuestra que sí, que el trío británico ha sido “romántico de toda la vida”, pues esta edición física no puede estar más cuidada. Si la primera reacción generalizada es que la portada de ‘I See You’ era horrorosa, finalmente sólo quienes se limiten a su edición digital (Spotify, etcétera), son los que tendrán que sufrir aquella primera versión. Los demás nos hemos encontrado con una portada en la que no aparece la sombra del trío sino un espejo en el que, en guiño al título del disco, “podemos vernos”. Y eso sucede tanto en la edición CD normal, como en la de vinilo normal, como en la de vinilo deluxe.

La edición en vinilo deluxe es toda una reliquia para seguidores por varios motivos: es en la que podrás disfrutar del espejo en todo su esplendor, pues la caja es un espejo por delante, por detrás, por dentro, por todos lados. También lo son a su vez las fundas de ambos vinilos (el normal y el maxi con extras) y la del CD con el disco que se incluye. De hecho, la carátula con las letras (que sí, vienen)… se abre y también es un espejo por dentro. Y con mensaje al revés en uno de sus lados, pensado para leer en el espejo de la propia funda, aunque es más fácil hacerlo en un espejo de verdad. Qué dice el mensaje lo dejaremos para aquellos que se gasten la pasta, pero está muy relacionado con el título del álbum y con su doble sentido, “te veo”, y el que sería también muy común en inglés, “te entiendo”. Una celebración del amor en la que parece perderse algo de uno mismo. El hecho de que en este espejo nos veamos distorsionados añade además lecturas a todo el conjunto. ¿Se pierde una parte de uno mismo cuando nos enamoramos? ¿Cuán distorsionada es la realidad cuando queremos tanto a alguien? Las interpretaciones se multiplican en esta maravillosa edición física.

Esta edición deluxe también incluye 3 fotos en cartulina grande, una de Romy, otra en la que aparecen Jamie y Oliver, y una tercera con una misteriosa mano al volante. Los créditos del álbum dejan como curiosidad que Jamie ha tocado el violín en ‘Performance’ (hay otros violinistas y violistas en el álbum) y desvelan en qué temas ha tocado Romy los teclados o cuáles ha coproducido.

Las dos canciones extra, en un vinilo aparte de 45rpm -sabia decisión para no estropear el fluir de un disco a 33 rpm que claramente tiene que terminar con ‘Test Me’- son ‘Naive’ y ‘Seasons Run’, ambas con cierto espíritu maquetero que se acaba de palpar en la demo de ‘Brave for You’ que cierra (ese “Marfa” es una referencia al lugar de Texas donde se gestó). Nada que ver con el buen sonido del vinilo original, lo que en estos días no hay que dar por hecho, pues muchos artistas no están optimizando el sonido de sus vinilos. Dos temas extra que en cualquier caso son curiosidades para fans, y cuyos créditos sí aparecen en esta edición aunque al principio pensé que no: están escondidos y después de un mes los he encontrado por casualidad. ‘Naive’ confirma su sample de ‘Doing It Wrong’ de Drake oficialmente.