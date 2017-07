Por qué Jennifer Lopez tiene el vídeo más visto del país con ‘Ni tú ni yo’

Jennifer Lopez acaba de estrenar un vídeo para ‘Ni tú ni yo’, su nuevo single, y no ha tardado en situarse como número 1 en el Youtube de nuestro país, y sin que el vídeo sea la superproducción del año, no hay que ser un lince para darse cuenta de por qué. Aquí analizamos brevemente algunos de sus puntos clave:

1.-La canción ya era un mini hit: ‘Ni tú ni yo’ se estrenó el 4 de julio y ya lleva 2,5 millones de reproducciones en Spotify. Aunque aún no aparece en el top 50 nacional de la plataforma de streaming, está a punto de hacerlo. J.Lo viene de petarlo con ‘Ain’t Your Mama’, así que había curiosidad por saber cuál sería su siguiente paso.

2.-La sucesión de modelitos, incluyendo el vestido de hojas: El vídeo es una sucesión de planos de Jennifer Lopez, divina, posando para un fotógrafo. Muchos de los modelitos utilizados despatarrada sobre un coche, al frente de un espejo o con los taconazos apuntando al techo son para verlos. Entre ellos, el mejor es el del vestido de hojas del minuto 2.03. ¡Replay value!

3.-No faltan Gente de Zona: Aunque aquí la protagonista es ella, no se puede pasar por alto la presencia de Gente de Zona, que tienen varios vídeos con más de 100 millones de visitas, entre ellos ‘Bailando’ con Enrique Iglesias, con más de 2.200 millones.

4.-La presencia de Marc Anthony: El ex de J.Lo, Marc Anthony, aparece desde el principio, discutiendo sobre la temática del videoclip.

5.-… y la del actor Khotan Fernández: pero es este actor mexicano de telenovelas haciendo de fotógrafo quien parece que hace mejores migas ahora mismo con Lopez. El juego de celos está servido.