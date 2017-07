Cancelado el concierto de M. Ward en el Teatro Lara de Madrid

Apenas dos días después de haberse anunciado la fecha, el concierto del norteamericano M. Ward que había de celebrarse el próximo día 2 de agosto en el Teatro Lara de Madrid ha sido cancelado, según informa su organizador, SON Estrella Galicia, en un escueto comunicado:

“Comunicamos que, por causas ajenas a SON Estrella Galicia, el concierto que M Ward iba a ofrecer el 2 de agosto en el Teatro Lara queda cancelado. Sentimos las molestias”.

Suponemos que en breve se facilitará información para la devolución de las entradas. Este concierto formaba parte de una gira europea que el músico de Portland realiza este verano y que, según indica en sus redes sociales, se mantiene. De hecho, sí habrá otra fecha en España: el 29 de julio estará en el Festival Ribeira Sacra de Lugo, junto a The Magic Numbers, Iván Ferreiro, Novedades Carminha o Virginia Maestro. M Ward publicó el pasado año su séptimo disco de estudio, ‘More Rain’, al margen de proyectos paralelos como She & Him –con la actriz y cantante Zoey Deschanel– y Monsters of Folk –junto a Jim James o Conor Oberst, entre otros–. Os dejamos con su último vídeo, el que ha dedicado a la canción ‘I’m Listening (Child’s Theme)’, contenida en ese disco.