The Crookes anuncian su separación

El cuarteto británico The Crookes ha anunciado a través de un comunicado en Facebook (que encontraréis más abajo) que, diez años después de su nacimiento, dejan de existir como banda. El grupo de Sheffield ha emitido un comunicado en el que dejan claro que los cuatro siguen siendo muy buenos amigos y que seguirán siéndolo. “La última década ha sido muy buena para nosotros y estamos felices de abandonar en un punto álgido”, aseguran.

Además de a sus mánagers, sellos y familias, agradecen profundamente a sus seguidores por “venir a los conciertos, comprar los discos, enviar mensajes y regalos, e incluso abrirnos vuestras casas y dejarnos dormir en vuestros suelos durante las giras”. “Nos habéis dado las experiencias más maravillosas y estaremos agradecidos para siempre”. También dicen que no se irán sin, antes, dar algunos conciertos de despedida que pronto anunciarán.

The Crookes emergieron en 2010 con una canción tan brillante como ‘Backstreet Lovers’, en la mejor tradición del pop británico de guitarras, con ciertos toques de The Housemartins, Aztec Camera y The Smiths que plasmaron en su notable debut del año siguiente, ‘Chasing After Ghosts’. En 2012 se pusieron a la altura de los mejores Two Door Cinema Club con el que es su mayor hit, ‘Afterglow’, avance del álbum que lanzaron ese año, ‘Hold Fast’, que les llevó a actuar en el FIB, por ejemplo. En 2014 llegaría el rockero ‘Soapbox’, con más melodías certeras como las de ‘Play Dumb’, y en 2016, con un sonido más jangle-pop, el que será su último disco de estudio, ‘Lucky Ones’.