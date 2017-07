Rostam reclama protagonismo y anuncia al fin su primer disco en solitario, ‘Half-Light’

Rostam Batmanglij, antiguo integrante de Vampire Weekend, que en los últimos tiempos se ha dedicado a producir discos de estrellas del pop como Solange, Frank Ocean o Haim, y a publicar un estupendo trabajo conjunto con Hamilton Leithauser de The Walkmen, ha anunciado finalmente su primer disco en solitario, ‘Half-Light’, para el 8 de septiembre. Por fin él es el protagonista. Publica Nonesuch Records.

Dice Rostam que el título del álbum se refiere a su etnicidad mixta. Asegura: “cada vez es más habitual hablar de “doble” en lugar de “mitad” para referirnos a un origen étnico mixto. Cualquier hijo de inmigrantes ha podido experimentar la dicotomía entre significar el doble o la mitad de una nacionalidad. En mi caso además, se suma otra indeterminación: Mi condición gay en un mundo heterosexual.

‘Half-Light’ saldrá en una edición especial en doble vinilo (con 4 canciones extra y tarjeta de descarga incluidos), así como en CD y en digital. Contiene colaboraciones de Angel Deradoorian (antes en Dirty Projectors) y Kelly Zutrau y la mayoría de sencillos que se han presentado de él hasta el momento, lo que incluye la muy Vampire Weekend ‘Bike Dream’, que ha sucedido a ‘Gwan’, ‘Don’t Let it Get to You’, ‘EOS’ o ‘Wood’.

01 Summer

02 Bike Dream

03 Half-Light (feat. Kelly Zutrau)

04 Thatch Snow

06 Never Going to Catch Me

07 Don’t Let it Get to You

08 I Will See You Again

09 Hold You (feat. Angel Deradoorian)

10 When

11 Rudy

12 Warning Intruders

13 EOS

14 Gwan

15 Don’t Let it Get to You (Reprise)