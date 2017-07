No estás invitado a la súper fiesta con sexo, alcohol y famosos de Demi Lovato

Mientras el redactor de esta noticia sigue preguntándose por qué diantres una canción tan buena como ‘Mr. Hughes’ no ha sido número uno en todas partes y ganado todos los Grammys, su intérprete Demi Lovato sigue adelante con su carrera y ha estrenado un vídeo para su nuevo single, ‘Sorry Not Sorry’, que en su estilo Ariana Grande circa 2013 no solo no está mal sino que se está afianzando en streaming (en Spotify lleva casi 16 millones de reproducciones en 9 días). Por supuesto Lovato no iba a dejar pasar la oportunidad de hacer un buen vídeo para esta canción y efectivamente se ha sacado de la manga una “house party” llena de sexo, alcohol y famosos: Jamie Foxx, que viene de actuar en ‘Baby Driver’; Whiz Khalifa y DJ Paris Hilton aparecen en el vídeo, en el que Demi a su vez presume su sensualidad en un jardín o dentro de un jacuzzi. No nos vamos a engañar: la fiesta tiene pinta de haber molado todo. Hay hasta recuerdos a aquel temazo que era ‘Cool for the Summer’… y no solo por la estética visual de su vídeo. Lovato le dedica la canción a aquellas personas “que han recibido odio y se han elevado sobre sus haters como unas malditas salvajes”. Todo en regla en asuntos Demi Lovato.